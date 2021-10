PSG Mercato : Vers un licenciement de Pochettino après l’OM ?

Publié par JEAN-LUC D le 25 octobre 2021 à 15:20

Très critiqué sur les réseaux sociaux, Mauricio Pochettino agace de plus en plus les supporters du PSG. La direction du club pourrait prochainement prendre une décision radicale pour l’entraîneur argentin.

La tête de Pochettino désormais réclamée à Paris

À l’image de son prédécesseur Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino pourrait ne pas passer l’hiver dans la capitale française. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2023, l’ancien coach de Tottenham pourrait finalement être remercié par Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo. Ancien capitaine des Rouge et Blanc en tant que joueur, l'entraîneur de 49 ans est très attaché au Paris Saint-Germain, mais son management décevant depuis plusieurs mois pourrait lui coûter son poste dans les semaines ou mois à venir. Alors que Mauricio Pochettino avait aligné le quatuor offensif Di Maria-Mbappé-Neymar-Messi, le leader de Ligue 1, n'a pas su mettre en difficulté la défense marseillaise.

Aucune individualité n'a su faire la différence, et depuis le début de saison, le contenu des matchs des Parisiens est triste et se repose sur un exploit individuel de l'une des quatre stars. Très remontés sur les réseaux sociaux, les fans ne cachent même pas leur souhait de voir l’ancien manager de Tottenham céder son poste à un autre entraîneur. En effet, les supporters parisiens ne comprennent pas le projet de jeu mis en place par le coach.

« Le néant collectif de ce PSG est une honte absolue et une insulte à tout ce qui a été mis en place ces dernières années. L’attitude de certains joueurs est évidemment à pointer du doigt. Mais il est surtout temps de mettre fin à l’imposture Pochettino », écrit Nicolas Puiravau sur Twitter. « J’étais sincèrement emballé quand Pochettino est arrivé. Quelle immense déception. Sur tous les plans », lance un autre irréductible du PSG.

« Pochettino me gâche mon plaisir, de semaine en semaine. Avec un tel effectif, compte sur des agrumes pour le sauver. Aucune tactique hormis on lance Mbappé en profondeur. MARRE MARRE MARRE », écrit un autre. « Qui pourrait m’apporter UNE seule raison au non licenciement de l’ignoble Pochettino ? » Les critiques contre le successeur de Thomas Tuchel ne s’arrêtent plus et les dirigeants pourraient bien finir par en tenir compte si la situation ne s’arrange pas dans les jours à venir. D’autant que le Qatar garde toujours un oeil sur Zinédine Zidane.

Mercato PSG : Zidane à la place de Pochettino ?

Le journaliste espagnol Eduardo Inda a récemment révélé que Nasser Al-Khelaïfi n’a jamais rompu le contact avec Zinédine Zidane. Alors que Pochettino est de plus en critiqué, le président du Paris Saint-Germain a relancé l’ancien coach du Real Madrid sur la possibilité de lui succéder. Le directeur du quotidien OK Diario assure que si l’ancienne gloire du football mondial résiste pour le moment, il n’est pas forcément opposé à l’idée. Il attend juste de voir comment vont se passer les choses à la Fédération française de football avec Didier Deschamps dont le contrat à la tête des Bleus expire après le mondial 2022 au Qatar.

Mais Zizou pourrait se laisser convaincre par Doha qui lui propose d’être entraîneur du PSG puis sélectionneur de l’équipe de France s’il le souhaite. Rien n’est encore décidé, mais le PSG garde bel et bien un oeil sur Zidane, selon les dernières informations relayées par ESPN.