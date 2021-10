ASSE : Claude Puel confirme des absents et incertains à Metz

Publié par ALEXIS le 28 octobre 2021 à 20:47

Claude Puel était présent en conférence de presse, ce jeudi. Évoquant le match de l’ ASSE contre le FC Metz, samedi (17h), il a fait cas de plusieurs blessés et des incertains dans son effectif.

ASSE : Moukoudi et Trauco absents, Green, Neyou, Khazri... incertains

Pour la rencontre FC Metz - ASSE au stade Saint-Symphorien, Claude Puel ne dispose pas de toute son équipe. Il a dénombré des absents et des joueurs incertains pour le match de la 12e journée de Ligue 1. Les défenseurs Harold Moukoudi et Miguel Trauco ne seront pas disponibles selon le coach de l’AS Saint-Étienne. « Harold Moukoudi ne sera pas présent. Il a un problème aux ischios, tout comme Miguel Trauco qui reprend la course », a confirmé l’entraîneur des Verts.

D’autres joueurs, et non des moindres, sont quant à eux incertains. « Il y a plusieurs incertitudes au niveau d’Yvan Neyou, Wahbi Khazri ou encore Timothée Kolodziejczak qui a pris une béquille à Strasbourg. Deux joueurs sont un petit peu malades également », a indiqué Claude Puel. Étienne Green, victime d’une commotion cérébrale contre Angers SCO vendredi, a pris un « petit coup de froid », selon Claude Puel.

Le meilleur buteur de l'AS Saint-Étienne absent ?

À noter que Wahbi Khazri (30 ans) a été touché aux ligaments d'une cheville face au SCO (2-2) la semaine dernière. Il est pourtant le joueur le plus décisif de l’ ASSE ce début de cette saison. Il a déjà marqué 6 buts en championnat. Mieux, il a été buteur lors des trois derniers matchs des Stéphanois, respectivement contre l'OL (1-1), le RC Strasbourg (1-5) et Angers (2-2). En cas d'absence du Tunisien, l'équipe de Verts (20e avec 5 points) sera privée d'un atout offensif majeur contre les Messins (19e avec 6 points). « Wahbi est décisif depuis le début de la saison, mais on a d'autres possibilités. Je ne vais pas plus spéculer sur son éventuelle absence, on fera le point (vendredi) », a indiqué Claude Puel.