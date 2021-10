ASSE : Après Puel, les supporters attaquent Romeyer et Caïazzo

Publié par ALEXIS le 29 octobre 2021 à 00:47

Les supporters de l’ ASSE se font très remarquer ces derniers jours. Après la démission exigée à Claude Puel, ils ont transmis un message aux deux propriétaires du club ligérien, jeudi, sur une banderole accrochée à l’entrée du Centre sportif Robert Herbin.

ASSE : Les supporters traitent Romeyer et Caiazzo de « fossoyeurs »

Roland Romeyer et Bernard Caïazzo sont silencieux alors que l’ ASSE est menacée de relégation en Ligue 2 et les supporters ont demandé la démission de Claude Puel. Justement parlant des fans des Verts, ils ont remis mme couvert ce jeudi avec une banderole hostile aux deux présidents du club ligérien. Dans leur message, il demande le départ des deux dirigeants de l’AS Saint-Étienne. « RR, BC : on vous a laissé le temps de partir avec honneur… Vous partirez en fossoyeurs », peut-il lire sur le message signé des Green Angels (GA92) et circulant sur les réseaux sociaux. Rappelons que l' ASSE est 20e de Ligue 1 avec seulement 5 en 11 journées, avant d’affronter le FC Metz (19e), samedi (17h) au stade Saint-Symphorien.

Le peuple vert en colère !

Lors du dernier match de leur équipe contre Angers SCO (2-2), les supporters des Verts avaient exprimé leur mécontentement pour les mauvais résultats de l’équipe de Claude Puel (6 défaites et 5 nuls). Ils avaient lancé des fumigènes dans les tribunes et sur le terrain, retardant ainsi le coup d’envoi du match d’une heure. Bien avant les incidents de Geoffroy-Guichard face au SCO, les mêmes supporters ultras avaient lancé un ultimatum à leur entraîneur. « Puel : on te laisse 24 heures pour démissionner », a-t-il demandé. Rappelons que la colère des fans stéphanoise a ressurgi cette saison après la lourde défaite de l’ ASSE (5-1 ) à Strasbourg, lors de la 10e journée du championnat.