PSG Mercato : Rüdiger est d’accord pour signer à une condition !

Publié par JEAN-LUC D le 29 octobre 2021 à 09:27

En fin de contrat avec Chelsea, Antonio Rüdiger négocie avec Leonardo, le directeur sportif du Paris Saint-Germain. Et aux dernières nouvelles, le défenseur central allemand ne s’opposerait pas à une arrivée au PSG, mais à une condition.

Leonardo a lancé l’offensive pour Antonio Rüdiger

Débarqué en 2017 en provenance de l’AS Roma contre un chèque de 35 millions d’euros et sous contrat jusqu'au 30 juin, Antonio Rüdiger ne devrait pas prolonger avec Chelsea. En quête d’un défenseur central supplémentaire pour pallier la fragilité physique de Sergio Ramos, le Paris Saint-Germain aurait entamé des contacts avec l’entourage de l’international allemand des Blues.

Interrogé sur son avenir et notamment l’intérêt du Bayer Munich, le défenseur de 28 ans a récemment déclaré : « je suis honoré. Mais je ne me permets pas trop de me distraire. Parce que j'ai certaines obligations envers mon club, qui sont de performer. Mais cela montre aussi que j'ai fait beaucoup de bonnes choses au cours des derniers mois. »

Selon le média allemand Sport1, Rüdiger aimerait bien poursuivre son aventure avec le club londonien, mais ses exigences financières pourraient finalement lui ouvrir les portes d’un nouveau club à l’issue de la saison. Et le Paris Saint-Germain aimerait bien être cette nouvelle destination pour le protégé de Thomas Tuchel. Leonardo serait tout disposé à se donner les moyens pour.

Antonio Rüdiger réclame 12M€ par saison

À en croire les dernières indiscrétions lâchées par Calciomercato, le directeur sportif du Paris Saint-Germain aurait ouvert des pourparlers avec les représentants d’Antonio Rüdiger afin de parvenir rapidement à un accord en vue d’une arrivée gratuite l’été prochain. Le média italien assure que si l’ancien joueur du Borussia Dortmund réclame un salaire de 12 millions d’euros par saison pour signer, la direction de Chelsea juge excessive cette demande et ne compte pas satisfaire Rüdiger. Par contre, le PSG, qui ne paiera pas d’indemnité de transfert, pourrait lui garantir ce montant et le récupérer dans quelques mois.

Affaire à suivre donc…