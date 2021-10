Mercato OL : Une cible prioritaire de Lyon bientôt relancée !

Publié par ALEXIS le 29 octobre 2021 à 11:57

Cible de l’ OL lors du mercato estival dernier, André Onana est tout proche de faire son retour en Eredivisie après une longue période de suspension. L’Ajax Amsterdam a annoncé son retour officiel, via son site internet.

Intérêt de l' OL, André Onana a repris avec l'Ajax

Suspendu pendant 9 mois par l’UEFA pour dopage, André Onana se prépare à faire son retour en compétition. Le gardien de but, que l’ OL souhaite recruter pour apporter la concurrence à Anthony Lopes, a repris les entraînements avec le groupe professionnel selon le club néerlandais. « André Onana a repris l'entraînement avec l'équipe première de l'Ajax Amsterdam. Il a été autorisé à reprendre ses activités d'entraînement début septembre, mais il s'entraînait depuis avec l'Ajax U23 », ont communiqué les Lanciers.

L’Olympique Lyonnais n’a pas oublié le dossier du portier international camerounais. Cependant, la direction des Gones s’était montrée un peu réticente, car ce dernier n’était pas disponible pour jouer tout de suite en raison de sa suspension. Laquelle prend fin le 4 novembre 2021. Jean-Michel Aulas et Juninho avaient hésité aussi en pensant à la participation du joueur à la CAN 2021 prévue dans son pays du 9 janvier au 6 février 2022. Troisième raison, André Onana sera libre de tout contrat en juin 2022 et l’ OL peut le recruter gratuitement sans payer d’indemnité de transfert, dès janvier.

André Onana proche d'un départ de l'Ajax

Marc Overmars, directeur sportif de l’Ajax, avoue que le Camerounais de 25 ans était effectivement en instance de transfert à l’été. « Il était clair pour nous qu'André ferait un transfert l'été dernier. Cela ne s'est pas produit et il est donc toujours sous contrat avec nous », a-t-il indiqué. Notons qu'André Onana veut quitter Amsterdam où il joue depuis janvier 2015. Pour éviter de laisser partir librement, le club des Pays-Bas a la possibilité de le transférer pendant le mercato hivernal si les parties y trouvent leur compte.