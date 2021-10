Bordeaux : Le coup de pression de Petkovic avant Reims

Publié par Timothée Jean le 29 octobre 2021 à 21:57

Mécontent des dernières prestations des Girondins de Bordeaux, Vladimir Petkovic a fait passer des consignes assez fermes à ses joueurs. L’entraîneur bordelais s’attend à un résultat positif face au Stade de Reims, dimanche, au Matmut Atlantique.

Bordeaux : Petkovic met la pression sur ses joueurs

Arrivé cet été en remplacement de Jean Louis-Gasset, Vladimir Petkovic réalise un début de saison catastrophique sur le banc des Girondins de Bordeaux. Le coach bordelais n’a remporté qu’une seule victoire lors de ses onze dernières rencontres en championnat. Cette crise de résultats commence sérieusement à agacer les supporters du club.

Si les Giroindins de Bordeaux sont 17e de Ligue 1 après onze journées, Vladimir Petkovic garde toujours son destin en main avant la réception du Stade de Reims ce dimanche (15h). Toutefois, l’entraîneur croate sait qu’il se retrouve dans une situation peu confortable. Il reste sur une série de cinq matchs consécutifs sans victoire et n’a pas encore gagné à domicile cette saison. Le coach du FCGB souhaite donc « impérativement » s’imposer ce dimanche face à un concurrent direct pour le maintien, le Stade Reims (16e).

Ses joueurs doivent se montrer exemplaires et obtenir un résultat positif afin de s’accorder une bouffée d’oxygène en cette période délicate. « C'est très important pour faciliter les choses, pour nous permettre de mieux construire par la suite et pour faire du bien dans les têtes aussi », a-t-il déclaré dans des propos relayés par L’Équipe.

Vladimir Petkovic en appelle à l’union sacrée

L’entraîneur des Girondins de Bordeaux a ainsi fait passer un message fort à ses joueurs, mais aussi aux supporters. Vladimir Petkovic a appelé à l’union sacrée avant d’affronter le Stade de Reims. « Comme je l'ai dit, c'est important de rester serein et en même temps de se fâcher de plus en plus, d'en vouloir plus. Les supporters sont toujours derrière nous, il y a une bonne ambiance. Je pense que le club mérite mieux », a-t-il annoncé. Sous le feu des critiques, Vladimir Petkovic reste « serein » et se sent capable de trouver les solutions pour relancer la machine bordelaise. Le rendez-vous est donc pris ce dimanche au Matmut Atlantique.