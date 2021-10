Mercato OL : Aulas mis en garde pour les ventes annoncées

Publié par ALEXIS le 30 octobre 2021 à 13:53

Jean-Michel Aulas envisage, comme chaque saison, de vendre des joueurs de l’ OL. Jérôme Rothen met en garde le dirigeant pour Lucas Paqueta.

OL : Jean-Michel Aulas annonce des ventes

Jean-Michel Aulas a lâché des indices sur les deux prochains mercatos de l’Olympique Lyonnais. C’était cette semaine en conférence de presse, lors de la présentation du bilan financier d’ OL Group. Il a annoncé du mouvement dans le sens des arrivées comme des départs. « Chaque année depuis dix ans, on fait des ventes, donc on fera encore probablement des ventes. On va voir si on pourra résister à des offres et des clubs qui proposent deux ou trois fois leur salaire à nos joueurs. Je ne peux pas promettre qu’on pourra garder tout le monde », avait déclaré le président du club rhodanien.

Rothen lui demande de garder absolument Paqueta

À Lyon, le joueur le plus brillant et le plus courtisé en ce moment, c’est bien Lucas Paqueta (24 ans). Ce dernier intéresse le FC Barcelone, mais aussi Newcastle et ses nouveaux propriétaires milliardaires saoudiens. Sur RMC Sport, Jérôme Rothen a prévenu Jean-Michel Aulas sur un probable transfert de l’international brésilien. « Il faut absolument garder Lucas Paqueta quelle que soit l’offre qui arrive », a-t-il demandé au patron des Gones. « Si tu dis à Peter Bosz, au bout d’un an, que tu es obligé de lui retirer son meilleur joueur parce qu’une bonne offre arrive, il ne va pas être content. Ce n’est pas un magicien », a expliqué le consultant sportif.

« Il faut être clair et ne pas vendre du rêve »

À la fin de son intervention sur la radio, Jérôme Rothen a envoyé une pique à Jean-Michel Aulas. « L’ OL est le deuxième club de France et doit gagner des titres, exister et se rapprocher du PSG. C’est avec tes meilleurs éléments que tu y arriveras. L’année prochaine, on a besoin d’avoir un Lyon fort. Sinon, Aulas doit dire qu’à chaque bonne offre, il va vendre ses joueurs. Il faut être clair et net et ne pas vendre du rêve », a-t-il martelé sur le média. Pour rappel, Lucas Paquet a été acheté à l'AC Milan à 20 M€, fin septembre 2020. Il et sous contrat à l' OL jusqu'en juin 2025.