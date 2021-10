ASSE : Vers la sortie, Puel reçoit un soutien en interne

Publié par Ange A. le 31 octobre 2021 à 06:47

Avec les mauvais résultats qu’enchaîne l’AS Saint-Étienne, Claude Puel se retrouve fragilisé. Le coach de l’ ASSE peut compter sur le soutien de ses joueurs en cette période.

Les jours de Claude Puel comptés à l’ ASSE ?

L’AS Saint-Étienne n’a toujours pas signé de victoire cette saison. En déplacement sur pelouse du FC Metz samedi, l’ ASSE a arraché un nouveau match nul contre ce concurrent direct dans la course au maintien (1-1). Une fois de plus, c’est Wahbi Khazri, auteur de son 7e but cette saison, qui a évité la défaite aux siens contre les Grenats. Reste maintenant à savoir si avec cette contreperformance, Claude Puel s’est offert un nouveau sursis sur le banc stéphanois. Le coach des Verts est fragilisé depuis plusieurs semaines et les appels au départ de Puel de Saint-Étienne ne cessent de se multiplier. Surtout que le club ligérien est dernier du championnat.

Yvann Maçon dément pour Claude Puel

Au moment où l’AS Saint-Étienne broie du noir, les spéculations vont également bon train concernant le vestiaire stéphanois. Certains estiment notamment que le coach stéphanois a été lâché par ses joueurs. Lesquels n’adhèrent plus à ses méthodes et n’attendent que l’arrivée de son successeur. « Faux » pour Yvann Maçon. Pour le latéral de l’ ASSE, les joueurs sont tout autant fautifs que l’entraîneur. « Ce n’est pas que le coach qui est en difficulté, c’est tout le club. Maintenant on est là, on se soutient et ça nous permet de vivre cette situation de la meilleure des façons. Si on est derrière le coach ? Oui », a lâché le jeune défenseur de Sainté à Amazon Prime. Reste maintenant à savoir si Claude Puel survivra sur le banc après ce nul ramené de Metz (19e). Les prochains jours seront révélateurs à ce sujet.