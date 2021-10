OM Mercato : Vers un départ monumental à Marseille cet hiver ?

Publié par JEAN-LUC D le 31 octobre 2021 à 12:52

L’avènement de Jorge Sampaoli a engendré des bouleversements à l’ OM. Surtout après un mercato estival intense. L’hiver s’annonce chaud.

Mercato OM : Un grand nom du projet McCourt sacrifié par Sampaoli ?

Relégué sur le banc depuis l’arrivée de Pau Lopez, Steve Mandanda vit sa saison la plus compliquée depuis son retour à l’Olympique de Marseille depuis l’été 2017. Et malgré un contrat courant jusqu’en juin 2024, l’emblématique gardien de but phocéen pourrait prendre la terrible résolution d’aller voir ailleurs lors du prochain mercato hivernal. En effet, le journaliste Florent Germain de RMC Sport assure que l’international français de 36 ans commence sérieusement à perdre patience face à la détermination de Jorge Sampaoli de le maintenir sur le banc.

« De son côté, Mandanda vit assez mal cette situation. Mais il comprend qu’il a été remplacé par un gardien qui en vaut la peine… », explique Florent Germain. Ne comptant pas passer la saison sur le banc des remplaçants, Steve Mandanda pourrait réclamer un bon de sortie en janvier. D’autant que le vestiaire semble déjà avoir adopté Pau Lopez.

Le vestiaire estime Pau Lopez meilleur que Steve Mandanda

Arrivé cet été en provenance de l’AS Roma sous la forme d’un prêt assorti d’une obligation d’achat, Pau Lopez s’est très rapidement imposé à l’Olympique de Marseille. L’international espagnol de 26 ans a même pris le dessus sur Steve Mandanda aussi bien sur le terrain que dans le vestiaire. Si la décision de Jorge Sampaoli a été longtemps remise en cause, certaines voix dans le vestiaire se lèvent pour rétablir la vérité. C’est le cas du défenseur central marseillais Alvaro qui assure que son compatriote n’a pas usurpé sa place.

« Il ne prend pas de buts, on est content pour lui. C’est un très bon gardien, un international. Pau, je n’ai même pas besoin d’en parler tellement il est fort », a déclaré le joueur de 31 ans en conférence de presse. Formé au Havre, Steve Mandanda est l'un des gardiens les plus emblématiques du football français depuis de longues années. À Marseille, c’est désormais une véritable légende, toujours fidèle à ses couleurs.

Cependant, le champion du monde 2018 pourrait se résoudre à quitter une nouvelle fois Marseille. D’après les informations de la chaîne américaine ESPN, le club champion de Ligue 1 en titre, le LOSC, n’a toujours pas renoncé à l’idée de s’offrir les services du mythique gardien marseillais. Une offre pourrait même être formulée durant l’hiver.