OM : Avant Clermont, une grosse info Mercato tombe à Marseille

Publié par JEAN-LUC D le 31 octobre 2021 à 16:20

Ce dimanche à 20h45, l’ OM sera sur le terrain de Clermont Foot. Avant ce match, le club marseillais est lié à un gros dossier mercato.

Mercato OM : Un terrible coup se prépare contre Longoria

En clôture de la 12e journée de Ligue 1, le Clermont Foot accueille l’Olympique de Marseille ce dimanche soir. Déjà annoncé sur le départ en fin de saison dernière, Bouba Kamara est finalement resté dans le groupe de Jorge Sampaoli. Libre le 30 juin prochain, le polyvalent Minot de 21 ans ne devrait toutefois pas prolonger son engagement avec son club formateur. En effet, le portail transalpin Calciomercato.com révèle ce dimanche que le milieu de terrain marseillais ne souhaite plus rester en Ligue 1.

L’international espoir français rêve de rejoindre un grand club européen afin de passer un cap dans sa jeune carrière. Déjà courtisé durant le mercato estival passé, Boubacar Kamara devrait donc finalement faire un énorme coup tordu à Pablo Longoria qui espérait une prolongation pour permettre à l’OM de toucher une indemnité lors de son éventuel transfert. D’autant qu’un cador de Serie A ne le lâche pas d’une semelle.

Le Milan AC ne lâche rien pour Boubacar Kamara

À Marseille depuis 2015, Boubacar Kamara ne souhaite pas renouveler son bail avec l’Olympique de Marseille afin de tenter une nouvelle expérience dans un club étranger. Et cela tombe bien puisque l’AC Milan est toujours très chaud pour s’attacher ses services. En effet, le club lombard n’a jamais coupé le contact avec l'agent du milieu de terrain de l'OM. Outre les Rossonoeri, le protégé de Jorge Sampaoli intéresse également plusieurs clubs en Premier League.

« L’AC Milan est intéressé par Bouba Kamara en remplacement éventuel de Kessié (dont le contrat expire en juin). Le milieu de terrain de l’OM a été contacté par 2 clubs anglais, mais il est fasciné par le projet du club Rossoneri et il a refusé la première offre de prolongation de l’Olympique de Marseille », explique le journaliste Nicolò Schira. À l’issue de la saison et la fin de son engagement avec Marseille, Boubacar Kamara pourrait donc prendre la direction de la Serie A et de Milan.