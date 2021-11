RC Lens Mercato : Menace signalée pour une pépite algérienne

Publié par Ange A. le 01 novembre 2021 à 05:30

Annoncé sur les tablettes du RC Lens, un milieu de terrain algérien suscite la convoitise d’autres écuries européennes. Des clubs italiens seraient notamment intéressés.

Un Fennec dans le viseur du RC Lens

Proche de décrocher une place en Coupe d’Europe pour son retour dans l’élite la saison dernière, le Racing Club de Lens s’est considérablement renforcé cet été. Seulement, l’exécutif des Sang et Or n’a pas recruté toutes ses cibles lors du dernier mercato estival. Avec l’éventuel départ de Seko Fofana, annoncé à Marseille l’été dernier, le nom d’Adem Zorgane a circulé au RC Lens. Âgé de 21 ans, le milieu de 21 ans évolue en Belgique du côté du RSC Anderlecht depuis cet été. L’ancien de Paradou AC s’est rapidement imposé comme un titulaire dans son nouveau club. IL reste sur 12 titularisations d’affilée avec la formation belge. L’international algérien aux trois capes compte également un but et deux passes décisives. De quoi taper dans l’œil d’autres formatons européennes.

Les Sang et Or menacés par des cadors de Serie A

Alors que l’avenir de Seko Fofana pourrait s’écrire loin du RC Lens, la direction du club artésien suit de près les performances d’Adem Zorgane. Mais les prouesses de l’Algérien n’impressionnent plus seulement les Sang et Or. MSV Foot révèle en effet des intérêts d’autres écuries du continent pour le natif de Sétif. L’insder révèle notamment que Naples et le Hertha Berlin s’intéressent au milieu de terrain.

La source assure même que des cadors de Serie A comme l’Inter et l’AC Milan ont dépêché des émissaires lors de la dernière journée de Jupiler Pro League pour surveiller Zorgane. Le club artésien aura donc fort à faire pour obtenir la signature de l’Algérien. Lequel est coté à 3,3 millions d’euros sur Transfermarkt. Son contrat avec Charleroi est encore valide jusqu’en 2025.