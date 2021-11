PSG Mercato : Une star de Bundesliga envoie un signal à Leonardo

Publié par Ange A. le 01 novembre 2021 à 08:00

En marge du match entre le RB Leipzig et le Paris Saint-Germain, Christopher Nkunku a évoqué ses retrouvailles avec le PSG. Le milieu de 23 ans s’est notamment prononcé sur un éventuel retour à Paris.

Un retour au PSG, Nkunku lâche sa réponse

Après un match renversant au Parc des Princes il y a deux semaines, le RB Leipzig et le Paris Saint-Germain vont se retrouver mercredi. Cette fois, cette affiche comptant pour la 4e journée de la Ligue des champions va se disputer dans l’antre du club allemand, battu lors de la dernière confrontation entre les deux équipes (3-2). Ce match retour sera de nouveau particulier pour Christopher Nkunku, milieu offensif de Leipzig formé au PSG.

Au micro de Téléfoot, il a évoqué cette nouvelle confrontation contre son ancien club. « Avec Kimpembe on est ami mais mercredi il n’y aura pas de copain, on sera adversaire. Mais ça changera en rien notre amitié », a d’abord assuré le titi avant d’évoquer un possible retour à Paris. L’international Espoirs tricolore est ouvert à un retour au Paris Saint-Germain. « C’est mon club formateur, j’ai beaucoup d’amour pour ce club. Revenir un jour au PSG, pourquoi pas », a-t-il déclaré.

La transformation de Nkunku avec Leipzig

Encore sous contrat avec le RB Leipzig jusqu’en 2024, un retour au Paris Saint-Germain ne semble pas imminent pour Christopher Nkunku. Le milieu offensif reconnaît avoir franchi un palier depuis son départ en Allemagne en 2019 contre 12 millions d’euros. Le natif de Lagny-sur-Marne réalise d’ailleurs un bon début de saison avec l’actuel 8e de Bundesliga. L’ancien Parisien en est à 9 réalisations, dont 4 en Ligue des champions, et 5 passes décisives en 15 matchs. Contre Paris, il honorera d’ailleurs sa 100e apparition avec le club allemand.