Mercato : annoncé au PSG, Zidane à l’ OM après la vente ?

Libre depuis son départ du Real, Zinédine Zidane vraiment vers le PSG ? Il fait plutôt les yeux doux aux Phocéens en pleines rumeurs vente OM.

PSG Mercato : Zidane insensible au Paris SG ?

Arrivé sur le banc du PSG en remplacement de Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino peine à convaincre par sa façon de manager l’équipe du club de la capitale. L’entraîneur argentin commence même à agacer les supporters parisiens pour la faible qualité de jeu proposé et la mauvaise gestion de son effectif XXL. La question de son avenir fait désormais débat dans l'environnement du club Parisien. Fortement décrié au PSG depuis le début de la saison, Mauricio Pochettino va-t-il connaître le même sort que ses prédécesseurs Laurent Blanc, Unai Émery et Thomas Tuchel ?

Si le coach argentin venait à quitter le Paris SG où il n’arrive pas à faire briller ensemble Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar, un nom est régulièrement évoqué pour le remplacer. Le choix des dirigeants qataris du PSG se porterait sur Zinédine Zidane. Sans club depuis sa seconde démission du banc du Real Madrid, l’entraîneur français coche toutes les cases pour prendre les commandes du banc de l’équipe première du Paris Saint-Germain. Mais faut-il encore que l’homme aux 3 Ligues des champions consécutives accepte de rebondir sur le banc du PSG. Il y a quelques jours, Foot Mercato faisait savoir que Zizou n’écarte pas cette option. Il serait même prêt à écourter les offres de la direction du Paris St-Germain.

Zidane confirme plutôt son attachement à Marseille !

Toutefois, Zinédine Zidane n’oublie pas pour autant son attachement à l’Olympique de Marseille. L’ancien coach du Real Madrid a d’ailleurs réaffirmé son affection pour Marseille, « même s’il peut se passer beaucoup de choses ». Il reste très attaché à sa ville natale. « Je suis Marseillais, c'est sûr et certain. Même s'il peut se passer beaucoup de choses (…) Je suis parti très jeune, je ne vis pas ici... Mais je reviens de temps en temps et je sais que je suis Marseillais et que je le resterai à vie », a-t-il déclaré lors d'une interview accordée à La Provence.

Zidane garde d’ailleurs de bons souvenirs de son passage à Marseille et a longtemps nourri le rêve d’intégrer l’OM. « Bien sûr, quand j’étais jeune, à 15, 16 ou 17 ans, j’étais en tribunes pour regarder les matchs et comme j’étais footeux, je me disais un jour pourquoi pas. Mais cela ne s’est pas fait, pour plein de raisons. Cela aurait été quelque chose de fort », a-t-il expliqué.

Vente OM : Zidane se positionne-t-il pour l’arrivée du PIF ?

Ces derniers temps, une information du fort intérêt des Saoudiens du fonds d'investissement PIF pour l'Olympique de Marseille circule. Les actuels patrons de Newcastle ne devraient pas tarder à changer l'entraîneur de l'OM s'ils parviennent à mettre le club sous pavillon saoudien. Zinédine Zidane serait alors l'entraîneur de haut niveau dont qui collerait le mieux à l’image que devra avoir le club. Sans doute que l'intéressé le sait déjà et qu'il se positionne en conséquence.

L'idée de rejoindre le PSG, même s'il ne l'écarte pas, ne semble pas vraiment intéresser Zidane. Après la vente OM, de gros moyens devraient être dégagés par les nouveaux propriétaires. Une telle option devrait permettre à Zizou de porter les couleurs dont il a toujours rêvé depuis son jeune âge. Le fait que Zidane Zidane affiche en ce moment même son attachement au club phocéen est peut-être un signe à ne pas négliger sur le possible rachat de l'OM par les Saoudiens.