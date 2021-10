Vente OM : rachat de Marseille pour 475 millions d’euros…!

Publié par Gary SLM le 30 octobre 2021 à 19:32

La vente OM revient en une de l’actualité. Une offre de 475 millions d’euros pour le rachat de l’OM fait du bruit en Angleterre.

Vente OM : le PIF de Yasir al-Rumayyan veut débarquer en Ligue 1

Le rachat de l’OM par le PIF, le Fonds public d'investissement d'Arabie saoudite, est toujours d’actualité. Les propriétaires de Newcastle United veulent faire entrer l’Olympique de Marseille sous pavillon saoudien et leurs intentions se renforcent progressivement. Les collaborateurs de Yasir al-Rumayyan, le nouveau président des Magpies, également chef du PIF depuis septembre 2015, travaillent sérieusement sur la vente de l'OM par Frank McCourt.

En effet, avec un PSG qui fait la pluie et le beau temps en Ligue 1, le Qatar s’offre une belle vitrine pour la mise en avant de sa destination sur le plan touristique et diplomatique. Ce pays a astucieusement profité de cette publicité pour arranger sa réputation, un terrain sur lequel veut désormais l’attaquer son grand voisin l’Arabie Saoudite. Ce pays ne peut racheter que l’OM en France. L’équipe olympienne est la grande rivale du Paris Saint-Germain, ce qui assure une plus grande visibilité immédiate à son acquéreur dès la fin de la vente.

Rachat de l’OM : Frank McCourt devrait monter les enchères

Frank McCourt va recevoir une première offre de 475 millions d’euros de la part du PIF, selon une information de Team Talk. Les dirigeants saoudiens devraient pouvoir convaincre l’américain avec leurs ressources financières illimitées dont ils disposent. Malgré les efforts de l’américain pour élever le niveau du club, son projet ne fait pas assez rêver les supporters marseillais. Ils souhaitent majoritairement un départ de l’actuel propriétaire pour laisser la place à des investisseurs capables de rivaliser avec ceux du PSG. Puisqu'il les sait puissants, Frank McCourt devrait chercher en profitant en demandant plus d’argent avant de céder le club phocéen.

La vente OM deviendra à coup sûr le sujet chaud du mercato estival à venir. Déjà les mois passés, Frank McCourt avait eu beaucoup de mal à se débarrasser du duo Mohamed Ayachi Ajroudi - Mourad Boudjellal, désireux de racheter l’Olympique de Marseille. Ces derniers avaient fait de grosses annonces avant de finalement disparaitre après la décision de l’homme d’affaires bostonien de donner une suite judiciaire à leur tentative déstabilisatrice du club.

Après Ajroudi et Boudjellal, place au PIF pour le rachat de l'Olympique de Marseille

Cette menace n’aura pas longtemps éloigné les aspirants au rachat de l'Olympique de Marseille. Les nouveaux propriétaires de Newcastle United compteraient bien finaliser le rachat de l’OM dans les prochains mois. Ils voudraient aller vite parce que ce projet n'est pas leur dernier dans le football. Leur plan serait de racheter une équipe en Italie pour étendre leur toile partout en Europe. Créer un groupe de plusieurs clubs de football satellites comme le City Football Group des propriétaires de Manchester City serait la carte cachée de leur projet européen.

La mise en place de ce grand réseau devrait faciliter les transferts de joueurs d’un club à l’autre lors de chaque mercato. Cette trouvaille est d’autant plus ingénieuse qu’elle pourrait permettre à des pépites de s’aguerrir dans certains clubs avant de rejoindre ceux du groupe évoluant dans les championnats les plus importants.