Tottenham Mercato : Officiel, un coach de renom débarque !

Publié par Thomas le 02 novembre 2021 à 11:07

L’information traînait dans les petits papiers des dirigeants londoniens depuis déjà quelques jours, elle est désormais officielle ! L’entraîneur italien, Antonio Conte, débarque dans les rangs de Tottenham, pour le plus grand bonheur des supporters.

Tottenham Mercato : Conte chez les Spurs jusqu’en 2023 !

Ce n’est pas le début de saison rêvé pour les fans des Spurs, qui voient leur équipe culminer à une triste 9e place de Premier League. Néanmoins, tout pourrait radicalement changer dans les mois à venir. Fort de ses expériences à Chelsea, l’Inter et à la Juve, Antonio Conte a été choisi officiellement ce mardi pour reprendre les rênes de Tottenham. Le club londonien est parvenu à un accord total avec le technicien transalpin, pour un contrat de 18 mois, sois une saison et demie, plus une possibilité d’extension.

Tottenham s’est séparé de son entraîneur en poste depuis cet été, Nuno Espirito Santo, après une série de mauvais résultats, dont une défaite cuisante contreManchester United ce week-end. Les dirigeants des Spurs n’avaient alors qu’un seul nom en tête pour succéder au Portugais, Antonio Conte. L’ancien coach des Blues, sans club depuis son départ de l’Inter Milan cet été, devrait toucher un sacré pactole dans sa nouvelle vie.

Conte devrait recevoir un salaire de 17 millions d’euros étalé sur un bail d’une saison et demie. Outre son salaire mirobolant, l’entraîneur de 52 ans disposerait, comme l’avance les tabloïds britanniques, d’une enveloppe de 176 millions d’euros, et cela uniquement pour le mercato hivernal dans 2 mois. Le journaliste italien Nicolò Schira, très proche du dossier, a déclaré que Conte venait de signer son nouveau contrat dans la matinée, et devrait même diriger son premier entraînement avec le club londonien aujourd'hui.

Conte, l’homme providentielle pour Tottenham

Si Daniel Levy, président du club anglais, a directement pensé à Antonio Conte après le limogeage de Santo, c’est pour une raison bien précise. L’ancien milieu de terrain de la Juve est le spécialiste pour requinquer un club en perdition. C’est simple, lors de son arrivée à la Juve en 2011, le club était 7e de Serie A à la fin de la saison, les Bianconeri avaient ensuite remporté le Scudetto.

Bis repetita lors de son investiture à Chelsea en 2016, où il remporte le titre de Champion d’Angleterre, alors que les Blues stagnaient à la 10e place lors de son arrivée. Enfin, l’année dernière, l’Italien a de nouveau renoué avec le Scudetto, cette fois-ci avec l’Inter de Lukaku et Lautaro Martinez. Peut-on s'attendre à la passe de 4 avec les Spurs ?