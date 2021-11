OM Mercato : Marseille a eu très chaud avec William Saliba !

Publié par Timothée Jean le 03 novembre 2021 à 19:45

Cet été, l’OM a eu le nez creux en recrutant William Saliba d’Arsenal. Mais le défenseur central aurait pu prendre une autre destination.

OM Mercato : William Saliba avait une préférence pour son avenir

Auteur d’un mercato estival sensationnel, à mettre au crédit de Pablo Longoria, l’OM s’est attaché les services de jeunes joueurs à fort potentiel cet été. C’est notamment le cas de William Saliba, arrivé à l’Olympique de Marseille sous la forme d’un prêt sans option d’achat en provenance d’Arsenal. Absent des plans de l'entraîneur Mikel Arteta, le défenseur central n’a pas mis beaucoup de temps à s’imposer dans la défense marseillaise, où il enchaîne des prestations convaincantes à l’image de son tacle salvateur contre Kylian Mbappé lors du Classico contre le PSG (0-0).

Le capitaine des Bleuets est sans aucun doute l’une des grosses satisfactions de l’Olympique de Marseille en ce début de saison. Et ce joli coup, l’OM le doit à son président qui s’est montré très convaincant dans ce dossier. Car William Saliba avait une préférence pour son avenir avant de rejoindre Marseille cet été.

Newcastle aurait pu recruter William Saliba

L’Équipe révélait récemment que William Saliba souhaitait rester à l’OGC Nice où il était prêté la saison dernière. The Daily Telegraph est revenu sur ce dossier et fait de nouvelles révélations. Selon le média britannique, William Saliba avait une préférence pour un prêt à Newcastle afin de s'aguerrir dans le championnat britannique avant de faire son retour chez les Gunners la saison prochaine. Les dirigeants anglais n’écartaient pas cette option. Toutefois, la direction de l’OM a intensifié les négociations dans ce dossier et est finalement parvenue à rafler la mise au grand dam des Magpies. Pablo Longoria et Jorge Sampaoli ont eu les arguments nécessaires pour convaincre le jeune défenseur de poursuivre son aventure en Ligue 1 cette saison à Marseille.