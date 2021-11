Stade Rennais : Un retour inattendu au SRFC face à Mura !

Publié par Thomas le 03 novembre 2021 à 16:45

Lors de sa traditionnelle conférence de presse d’avant-match ce mercredi, Bruno Genesio a donné plusieurs indices sur la composition probable du Stade Rennais demain contre Mura en Ligue Europa Conférence.

Stade Rennais-Mura : Un gros turnover à prévoir

Après son nul contrariant contre le promu troyen (2-2), le SRFC se doit de réagir ce jeudi, pour la quatrième journée de Ligue Europa Conférence. Premiers du groupe G, les Rouge et Noir reçoivent au Roazhon Park une surprenante équipe de Mura, qui avait donné du fil à retordre aux Bretons lors de la phase aller. Interrogé sur les ambitions du Stade Rennais contre le petit poucet slovène, Bruno Genesio répond cash, ne souhaitant pas le relâchement de ses hommes. "Confirmer ce qu’on a fait au match aller, avec beaucoup d’humilité, il faut les préparer de la même manière que si c’était le PSG ou Marseille", a tenu à rappeler le technicien français en ajoutant que "c’est une équipe ambitieuse capable de faire des belles ressorties de balle. Au match aller, sans chercher d’excuses, il était difficile de jouer en une touche de balle à cause du terrain, on a aussi été gêné par des rebonds, demain au Roazhon Park ce sera différent".

Fréquemment questionné sur le onze qu’il alignera demain, Bruno Genesio a annoncé clairement qu’il faudrait s’attendre à une compo inédite jeudi, dans l’optique de laisser reposer certains cadres. Présent lors de la conférence de presse, le jeune Adrien Truffert pourrait débuter en défense, à la place de la recrue Birger Mëling.

Mais la véritable annonce réside dans l’axe de la défense, où Loïc Badé fera son grand retour, plus d’un mois après sa dernière titularisation (contre Vitesse). En manque de confiance depuis son arrivée à Rennes, l’ancien Lensois aura l’occasion de se montrer ce jeudi et se rassurer avant les grosses échéances à venir cette saison.

Si l’entraîneur du SRFC a réfuté l’expression "faire tourner", ce dernier confirme bien de gros changements dans à peu près tous les secteurs de jeu demain. "Faire tourner ? Je n’aime pas le terme de faire tourner, c’est donner la chance à ceux qui jouent un peu moins de se montrer. Oui, il y aura des changements, il y aura des joueurs qui ont moins joué ces derniers temps."

Martin bientôt disponible, Doku dans le flou

Lors de son arrivée en conférence de presse ce mercredi, Genesio a directement, comme à son habitude, fait le point sur l’état de forme de ses joueurs, et a de nouveau annoncé trois absents dans les rangs rennais. Tout d’abord Jonas Martin, absent contre Troyes, le milieu de terrain devrait faire son retour dans l’équipe après la trêve. Il sera d’ailleurs suspendu contre l’OL le week-end prochain.

Autre absence majeure du SRFC, Jérémy Doku est toujours en phase de récupération depuis sa blessure face à Nantes en août dernier. Le coach s’est voulu prudent, et n’a pas annoncé de dates de retour à la compétition pour l’attaquant. Enfin, Jérémy Gelin est quant à lui toujours indisponible.