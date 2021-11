Leipzig-PSG : Les compos officielles, Pochettino a tranché vif

Publié par JEAN-LUC D le 03 novembre 2021 à 20:45

L’UEFA vient de dévoiler les compositions d’équipes officielles du match RB Leipzig-PSG avec une grosse décision de Mauricio Pochettino.

Pochettino a tranché entre Wijnaldum et Herrera

En cas de victoire ce soir au Red Bull Arena, le Paris Saint-Germain prendrait une option sérieuse sur la prochaine phase de la Ligue des Champions. En effet, les hommes de Mauricio Pochettino peuvent quasiment valider leur ticket pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions s’ils parviennent à s’imposer sur la pelouse du RB Leipzig. Leader du groupe avec sept points en trois matches, l’équipe parisienne a son destin entre ses mains et son entraîneur en est bien conscient.

Pour cette rencontre contre Christopher Nkunku et ses coéquipiers, le technicien argentin a aligné une équipe portée sur l’offensive avec dans les cages Gianluigi Donnarumma. Devant lui, Marquinhos et Presnel Kimpembe vont tenter de bloquer les attaques allemandes avec en soutien Achraf Hakimi sur le côté droit et Nuno Mendes à gauche. Au milieu de terrain, comme prévu par L’Équipe et Le Parisien, Danilo Perreira et Idrissa Gueye vont constituer le pivot devant la défense.

En soutien de l’attaque, l’entraîneur parisien a préféré Georginio Wijnaldum à Ander Herrera, pourtant mieux en vue en ce début de saison que l’international néerlandais venu de Liverpool cet été. Devant, Angel Di Maria, de retour sur la scène européenne après avoir purgé ses trois matches de suspension, et Neymar Jr vont essayer de servir Kylian Mbappé, seul en pointe. Une équipe armée pour faire sauter le verrou allemand, mais les Parisiens devront toutefois se méfier du RB Leipzig qui n’a désormais plus le choix alors qu'il n’a toujours pas débloqué son compteur en Ligue des Champions cette saison.

Les équipes officielles de Leipzig et du PSG

La compo de Leipzig :

Gulacsi - Simakan, Orban, Gvardiol - Mukiele, Laimer, Adams, Angeliño - Nkunku, Forsberg - André Silva.

La compo du PSG :

Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Mendes - Wijnaldum, Danilo, Gueye - Di Maria, Mbappé, Neymar.