Leipzig-PSG : La compo de Pochettino connue, gros doute au milieu

Publié par JEAN-LUC D le 03 novembre 2021 à 12:45

Le RB Leipzig reçoit le PSG, ce mercredi à 21h, en Ligue des champions. La composition d’équipe de Mauricio Pochettino a fuité.

Le PSG avec Wijnaldum ou Herrera face à Leipzig ?

Leader de son groupe avec deux victoires et un match nul concédé lors de la première journée face au FC Bruges, le Paris Saint-Germain va tenter de prendre une option confortable sur les huitièmes de finales de la Ligue des champions ce soir face au RB Leipzig. Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino va devoir composer sans plusieurs joueurs importants. En effet, l’entraîneur de l’équipe française devra faire sans Leandro Paredes, Marco Verratti et Lionel Messi, tous blessés.

Sergio Ramos, toujours en phase de reprise, est aussi absent pour ce choc contre l’équipe allemande. Après une suspension de trois matchs, Angel Di Maria est quant à lui de retour dans le groupe du PSG. D’après les indiscrétions obtenues par le journal L'Équipe, la formation parisienne va se présenter au Red Bull Arena en 4-2-3-1 avec Gianluigi Donnarumma dans les buts, devant une défense à quatre composée de Marquinhos et Presnel Kimpembe au centre, Achraf Hakimi à droite et Nuno Mendes à gauche.

Danilo Pereira et Idrissa Gana Gueye vont être positionnés en pivot tandis que Georginio Wijnaldum occupera un rôle plus offensif, en meneur de jeu. Cependant, même si le quotidien Le Parisien s'accorde avec L’Équipe sur le choix des joueurs, il s’attend plutôt à voir le Paris Saint-Germain évoluer dans un 4-3-3 avec une petite hésitation entre Wijnaldum et Ander Herrera au poste de relayeur droit. L’international espagnol de 32 ans étant beaucoup plus en vue en ce début de saison que le milieu de terrain néerlandais. Devant, les deux médias franciliens sont unanimes sur le trio Angel Di Maria, Neymar et Kylian Mbappé.

La composition probable du PSG face au RB Leipzig :

Gardien : Donnarumma

Défenseurs : Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Mendes

Milieux de terrain : Danilo, Gueye, Wijnaldum ou Herrera

Attaquants : Di Maria, Neymar - Mbappé.