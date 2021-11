PSG Mercato : Leonardo tient déjà la réponse de Karim Adeyemi !

Publié par JEAN-LUC D le 04 novembre 2021 à 09:15

La presse allemande affirme que le PSG a pris contact avec Karim Adeyemi. Mais l’attaquant de Salzbourg a une préférence pour son avenir.

Le PSG va rencontrer le clan Karim Adeyemi

D’après les dernières informations de Sky Sport Allemagne, le Paris Saint-Germain est entré en contact avec l’entourage du buteur du RB Salzbourg, Karim Adeyemi, en vue de la succession de Kylian Mbappé. Le club de la capitale ayant compris le dossier Erling Haaland sera beaucoup plus difficile à conclure l’été prochain pour combler le vide qu’un départ de Mbappé pourrait laisser au sein de l’effectif de Mauricio Pochettino.

À la lutte avec le Borussia Dortmund et le Bayern Munich sur cette piste, le club parisien, via son directeur sportif Leonardo, va rencontrer prochainement les représentants de l’international allemand de 19 ans afin d’évoquer un transfert en fin de saison. Arrivé en 2018 contre un chèque de 3,35 millions d’euros, l’attaquant du RB Salzbourg dispose d’un bon de sortie pour l’été prochain pour un montant de 35 millions d’euros.

Une somme qui ne peut pas représenter une montagne insurmontable pour les finances d’un club comme celui du Paris SG. Cependant, le jeune avant-centre aurait déjà les idées bien claires sur la suite à donner à sa carrière.

Karim Adeyemi privilégierait la Bundesliga

Leonardo et le Paris Saint-Germain vont devoir se montrer très convaincant dans le dossier Karim Adeyemi. En effet, selon les médias Spox et Sport1, le joueur formé au Bayern Munich aurait une préférence pour sa prochaine destination en cas de départ du RB Salzbourg. Le natif de Munich privilégierait notamment la Bundesliga. Rejoindre un autre pays européen serait une solution à moyen ou long terme. Les deux médias affirment aussi que le Bayern Munich a moins de chances dans ce dossier, même s’il n’est pas écarté.

À l’image justement de Kylian Mbappé en 2017, Adeyemi aimerait d’abord convaincre dans son pays avant d’envisager le saut à l’étranger un peu plus tard. Une décision qui pourrait donc faire les affaires du Bayern Munich, qui a déjà discuté avec le père et agent du joueur. D’ailleurs, son entourage suit de près la situation en Bavière et notamment celle de « Musiala, avec laquelle Adeyemi a un bon lien. » Même s’il veut retourner en Bundesliga, le buteur de Salzbourg veut être certain d’avoir du temps de jeu afin de poursuivre sa progression.