OL Mercato : Le successeur de Bosz déjà prêt à l'Olympique Lyonnais ?

Publié par ALEXIS le 04 novembre 2021 à 15:45

Successeur de Rudi Garcia à l' OL, Peter Bosz a signé deux ans, soit jusqu’en 2023. Un membre de son staff se dit déjà prêt pour lui succéder à l' Olympique Lyonnais.

OL : Caçapa se dit "prêt" pour être coach principal

Arrivé sur le banc de touche de l’ OL fin mai 2021, Peter Bosz a pour mission de ramener le club rhodanien sur le podium de la Ligue 1, synonyme de qualification pour la Ligue des champions. Après 12 journées de Ligue 1, son équipe a des résultats en dents de scie et pointe à la 6e place avec 11 points de retard sur le PSG. En revanche, l’Olympique Lyonnais est plus performant en Ligue Europa. Les Gones sont sur une série de 3 victoires et sont premiers du groupe A avec 9 points, avant d’affronter le Sparta Prague, ce jeudi au Groupama Stadium. Adjoint de Peter Bosz, Claudio Caçapa est également comptable des mauvais et bons résultats de l’ OL.

Néanmoins, il ne serait pas le premier responsable en cas d’échec. C’est bien le technicien néerlandais qui payerait les pots cassés s’il n’atteint pas les objectifs que Juninho et Jean-Michel Aulas lui ont fixés. Fort de cette réalité, le Brésilien se tient prêt pour prendre la succession de Peter Bosz, si l’occasion se présente. « Il faut du temps pour un jeune entraîneur de faire les bons choix et valider ce qu’on a appris. Mais je pense que je suis prêt pour ça », a-t-il annoncé dans une interview sur le site internet de l’ Olympique Lyonnais.

Une longue carrière d'entraîneur adjoint

Claudio Caçapa a été adjoint de Bruno Genesio (2016-2019), de Sylvinho puis de Rudi Garcia entre 2019 et 2021. En plus de son expérience d’adjoint, il a « passé tous ses diplômes. Avec les années que j’ai passées en tant qu’adjoint ici, j’ai progressé. Ça m’a donné beaucoup de confiance », a-t-il rassuré. Il faut rappeler que le technicien 45 ans est une ancienne gloire de l’ OL. Il a défendu les couleurs du club de Lyon entre 2000 et 2007 avec la génération de ses compatriotes Cris et Juninho.