RC Lens Mercato : Après Badé, deux grosses ventes dans les tuyaux

Publié par ALEXIS le 06 novembre 2021 à 14:07

Deux joueurs du RC Lens surnagent dans le collectif de Franck Haise. Ils représentent d’ailleurs les deux futures grosses ventes du club.

RC Lens : Seko Fofana évalué à 12 M€

Grâce à leur début de saison canon avec le RC Lens, Seko Fofana et Jonathan Clauss ont attiré l’attention de recruteurs sur eux. Ce qui augure de futures grosses ventes, après celle de Loïc Badé au Stade Rennais (17 M€). Le capitaine du RCL s’était déjà fait remarquer la saison dernière et avait suscité l’intérêt de l’OM pendant le mercato estival. Le milieu de terrain confirme ses performances lors de l’exercice actuel. Et sa cote a grimpé. Estimée à 9,5 M€ lors de son arrivée à Lens en août 2020, sa valeur marchande est montée à 12 M€ à présent.

Sans doute, Seko Fofana est l’une des valeurs sures du Racing Club sur le marché des transferts. Transféré de l’Udinese pour 8,5 M€, il va certainement apporter une grosse plus-value au Sang et Or, lors de son prochain transfert. Seko Fofana (26 ans) pourrait même être vendu plus de 12 M€, si un top club européen s'intéresse à lui d'ici le mercato d'été.

La cote de Clauss passée de 1,5 M€ à 8 M€

L’international ivoirien n’est pas le seul joueur performant et ayant pris de la valeur au RC Lens. Il y a également Jonathan Clauss. Arrivé libre dans l’Artois à l’été en provenance d’Arminia Bielefeld fraichement promu en Bundesliga, il était en quête d’un nouveau challenge, afin de faire décoller sa carrière. Et il a réussi son pari, car à 29 ans passés, le défenseur latéral droit est impressionnant avec le club logé au stade Bollaert. Grâce à ses qualités techniques, il s’est imposé comme piston dans le couloir droit de l’équipe de Franck Haise. De plus, il est décisif avec 2 buts et 6 passes décisives, dont 2 contre l’ES Troyes AC (4-0), vendredi soir, en ouverture de la 13e journée de Ligue 1.

Grâce à ces statistiques, Jonathan Clauss est l’actuel meilleur passeur décisif de la Ligue 1. Ces dernières semaines, son nom est associé à l’Équipe de France. Mais Didier Deschamps a fait sa liste, jeudi, sans le N°11 du RC Lens. Ce dernier est coté à 8 M€. Sa valeur était de 1,5 M€ lors de sa signature chez les Lensois. Une hausse fulgurante !