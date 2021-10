RC Lens : Jonathan Clauss en l'Équipe de France ?

Publié par ALEXIS le 21 octobre 2021 à 00:51

Pour sa deuxième saison au RC Lens, Jonathan Clauss continue de marquer des points. A tel point que où des supporters des Sang et Or le voient en Equipe de France. Pierre Ménès a répondu à ces derniers sur son Blog.

RC Lens : Clauss pourrait jouer à la place de Pavard ou Dubois

Arrivé au RC Lens à l’été 2020, Jonathan Clauss (29 ans) poursuit sur son rythme de la saison dernière. Deuxième de Ligue 1 avec les Lensois, le défenseur fait un début de saison explosif avec le capitaine Seko Fofana et le meneur de jeu Gaël Kakuta. Faisant partie des joueurs importants de l’équipe de Franck Haise, il a tapé dans l’oeil de plusieurs observateurs, dont le très critique Pierre Ménès.

Interrogé sur une éventuelle place de Gaëtan Laborde (Stade Rennais) en Equipe de France, il a fait un clin d'oeil à Jonathan Clauss que des fans du RCL voient aussi chez les Bleus. « C’est un petit peu le problème de la France où dès qu’un joueur brille un pendant quelques matches, on réclame sa place ou sa chance en équipe de France », a-t-il souligné sur Pierrotlefoot.com dans un premier temps. « Encore Jonathan Clauss, je peux encore comprendre, car il est dans un poste où il y a Benjamin Pavard qui est en grande difficulté, Léo Dubois qui est Dubois donc pourquoi pas l’essayer effectivement », a poursuivi le journaliste sportif.

Jonathan Clauss décisif avec le RCL

Jonathan Clauss a signé au RC Lens en juillet 2020 pour trois saisons, soit jusqu’en juin 2023. Il est arrivé d’Arminia Bielefeld (Allemagne) qui venait d’être promu en Bundesliga, comme Lens en Ligue 1. Cependant, l’arrière latéral gauche s’est adapté rapidement dans le championnat de France et s’est imposé dans l’équipe type du club Artois. La saison dernière, il a disputé 33 matchs en Ligue 1, pour 3 buts et 6 passes décisives. Cette saison, il marque 1 but et 3 passes décisives à son compteur en 10 matchs de championnat joués (pour 9 titularisations). Comme quoi, Jonathan Clauss est bien parti cette année pour améliorer ses statistiques de l’exercice dernier.