ASSE : Une mauvaise nouvelle tombe après la remontada des Verts

Publié par Ange A. le 08 novembre 2021 à 06:45

Si l’AS Saint-Étienne a signé sa première victoire de la saison contre Clermont, l’ ASSE a enregistré un nouveau départ à l’infirmerie.

Un défenseur rejoint l’infirmerie de l’ ASSE

Après 13 journées de championnat, l’AS Saint-Étienne tient enfin sa première victoire de la saison. Claude Puel et les Verts ont renversé le Clermont Foot (3-2) dimanche pour signer leur premier succès. Une victoire que les Verts sont allés chercher sans Adil Aouchiche. Le milieu de terrain a été écarté à la dernière minute de cette rencontre. Plusieurs sources proches du club assurent qu’il ne s’agit pas d’un choix de l’entraîneur. L’ancien Parisien a dû déclarer forfait en raison d’une maladie. Aouchiche absent, un revenant a effectué son retour dans le onze de Puel contre le promu. Aligné contre le club auvergnat, Gabriel Silva n’a pas terminé la rencontre. Le latéral brésilien est sorti blesser avant la fin du premier acte.

Les précisions de Claude Puel sur la blessure de Gabriel Silva

Après la rencontre, Claude Puel a donné des nouvelles de son latéral. « Il a eu un problème aux ischio-jambiers. C’est dommage car Gabi fait en ce moment de très bonnes séances d’entrainement, il est revenu compétitif et compétiteur », a déclaré le coach de l’AS Saint-Étienne. Selon L’Équipe, le Brésilien de 30 pourrait manquer plusieurs semaines de compétition. Contre Clermont, Gabriel Silva disputé seulement son deuxième match de la saison, son seul en tant que titulaire. Il était en jeu lors de la dernière journée contre le FC Metz. À l’infirmerie de l ASSE, l’arrière droit retrouve les Camerounais Harold Moukoudi et Yvan Neryou sur le flanc pour plusieurs semaines.