PSG Mercato : Un ancien du Barça justifie son transfert raté

Publié par Ange A. le 08 novembre 2021 à 06:15

Une ancienne star du FC Barcelone a évoqué son transfert avorté au Paris Saint-Germain (PSG). L’ancien catalan ne le regrette pas.

Le PSG passé à côté d’une star du Barça

Depuis l’arrivée de QSI, le Paris Saint-Germain est l’un des clubs les plus attrayants d’Europe. Cet été encore, le PSG s’est offert de grands noms du football à zéro euro. Lionel Messi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma et Giorginio Wijnaldum ont rejoint Paris gratuitement. Comme Messi, Rafinha et Neymar, un autre ancien du FC Barcelone aurait pu signer au club de la capitale. Vice-champion du monde en 2018, Ivan Rakitic était courtisé par le club francilien il y a quelques saisons. Son nom avait même été évoqué dans un deal avec Neymar lors qu’un possible retour du Brésilien au Barça faisait les choux gras de la presse ibérique. Le milieu de terrain est retourné au FC Séville en 2020.

Pas de regrets pour Rakitic

Interrogé par beIN Sports, Ivan Rakitic est revenu sur son transfert avorté à Paris. « Ça ne s’est pas fait pour plusieurs raisons… J’aurais bien aimé jouer à Paris […] J’aurais été heureux de rejoindre Paris, mais mon transfert ne s’est pas réalisé. J’ai finalement été heureux de rester à Barcelone », a déclaré le Croate. Retourné en Andalousie, l’ancien Blaugrana apprécie l’évolution du PSG. Il salue d’ailleurs à cet effet les prouesses réalisées par l’exécutif parisien ces dernières années. « Ce qu’ils sont en train de réaliser, pas seulement cette saison mais depuis plusieurs années, mérite un grand respect. Je tire mon chapeau au Président, à Leonardo et à l’entraîneur. Ils ont grandi vite. Ils ont beaucoup plus de pression aujourd’hui », a-t-il poursuivi.