OL Mercato : Après Sylvinho, Juninho en difficulté avec Bosz ?

Renversé par Nice, l’ OL a été humilié par le Stade Rennais, dimanche. Juninho s'est-il trompé sur le choix de Peter Bosz comme avec Sylvinho ?

OL : Peter Bosz est-il l'homme de la situation à Lyon ?

Il y a deux semaines, l’ OL avait été renversé par l’OGC Nice (3-2), alors que les Lyonnais menaient (2-0) après 80 minutes. Dimanche soir, en fermeture de la 13e journée de Ligue 1, l’équipe de Peter Bosz s’est lourdement inclinée (4-1) face au Stade Rennais dirigé par l'ex-entraîneur des Gones, Bruno Genesio. Conséquence de ce revers ? L’Olympique Lyonnais est relégué à la 7e place avec 19 points, soit 15 points de retard sur le leader le PSG.

À ce stade du championnat, le club rhodanien compte 5 victoires, 4 défaites et 4 matchs nuls. Un bilan loin de l’objectif podium fixé par les dirigeants de l’ OL à Peter Bosz. Ainsi, le choix de Juninho porté sur le technicien néerlandais commence à être remis en question dans le milieu des supporters des Gones. Ces derniers se demandent si le technicien néerlandais est l’homme de la situation, en pensant à l’échec avec Sylvinho en début de saison 2019-2020.

Juninho ne pense pas à une erreur de casting avec Bosz

Pour rappel, Juninho avait choisi son compatriote comme entraîneur, lors de son arrivée au poste de directeur sportif de l’Olympique Lyonnais en mai 2019. Le technicien brésilien avait été limogé après 9 journées de Ligue 1 et un bilan catastrophique (2 victoires, 4 défaites et 3 nuls et 11 matchs). Contrairement aux fans Lyonnais, Juninho ne pense pas à une erreur de casting avec Peter Bosz pour l’instant. Dans sa réaction après la défaite face au SRFC, il évoque plutôt une erreur de parcours dans le championnat.

« C'est la première fois que ça arrive, ce n’est pas mérité non plus. J'espère que ce sera simplement un apprentissage pour la suite », a-t-il déclaré. « Il n’y a rien de perdu. Ce n’est pas grave, c'est la vie, on prend des leçons tous les jours. On va continuer à travailler », a rassuré le responsable de l’ OL. Pour la suite de la Ligue 1, l’équipe de Peter Bosz affronte l’OM le dimanche 21 novembre (20h45), au Groupama Stadium.