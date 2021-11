PSG Mercato : Pochettino sauve le Paris SG d’un énorme désastre !

Publié par JEAN-LUC D le 08 novembre 2021 à 13:53

Décrié pour le style de jeu du PSG, Mauricio Pochettino n’en est pas moins un bon manager. L’Argentin le prouve sur un dossier sensible.

Pochettino a mis tout le monde d'accord sur ce dossier sensible

Nul ne prédisait un tel scénario au Paris Saint-Germain. Nombreux étaient les observateurs à annoncer une cohabitation impossible entre Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma, Mauricio Pochettino est en train de les faire mentir. L’entraîneur du PSG semble parfaitement maîtriser la situation avec une gestion appréciée par les deux gardiens de but. Depuis le début de la saison, le successeur de Thomas Tuchel alterne entre l’expérimenté Navas (34 ans, 10 matchs toutes compétitions cette saison) et le jeune Donnarumma (22 ans, 7 matchs toutes compétitions cette saison).

Et pour le moment, ni l’un ni l’autre n’est perturbé par la gestion du coach. D’ailleurs, les deux joueurs performent au plus haut niveau à tour de rôle. D’après le quotidien L’Équipe, ils n'ont jamais pesté, directement ou indirectement, dans les médias ou sur les réseaux sociaux. Même si cela ne veut pas dire qu’ils sont forcément heureux de la façon dont les choses se passent, Navas et Donnarumma ne font pas de vague comme le prédisaient plusieurs observateurs. Et logiquement, Pochettino est satisfait de l’attitude de ses deux protégés.

PSG Mercato : Jérôme Alonzo fait son mea culpa

Présent en conférence de presse, vendredi, Mauricio Pochettino n’a pas boudé sa joie lorsqu’il a été questionné sur l’alternance au poste de gardien de but entre Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma. « Je suis satisfait de l'alternance et ils répondent de façon positive à cette situation. On parle de gardiens de très grand niveau, ils répondent d'une très bonne façon. La situation est bonne. Il y a aura peut-être une décision qui se fera, mais la façon de partager (le temps de jeu) se passe très bien. Il y a une bonne relation entre eux. Ils sont très compétitifs », a assuré l’ancien défenseur du Paris Saint-Germain, forçant au passage le respect d’un ancien du club de la capitale.

En effet, très critique au début, Jérôme Alonzo a fini par reconnaître qu’il s’était trompé concernant ses doutes sur la cohabitation entre Navas et Donnarumma. « Je me disais que le problème de l’alternance forcée, c’est qu’après trois bons matchs tu sors quand même et tu as le sentiment de ne pas le mériter. Or, on parle de deux gars de caractère. Dans n’importe quel club, l’un comme l’autre aurait eu leurs 45 matches sans problème. Je pensais qu’un des deux finirait par péter une durite. Je me suis planté et j’en suis ravi », a expliqué l’ancien gardien de but du Paris SG.