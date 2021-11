OM Mercato : 20M€, Longoria aurait tenté un deal osé en Serie A

Publié par Timothée Jean le 08 novembre 2021 à 16:23

La presse italienne affirme ce lundi que la direction de l’ OM a formulé une offre inédite lors du dernier mercato estival pour s’attacher les services d’un milieu offensif de Naples.

OM Mercato : Longoria a sorti le chéquier pour Adam Ounas

Pour son premier mercato à la tête de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria a marqué les esprits. Le président marseillais a réussi à boucler pas moins de douze signatures lors de cette fenêtre de transferts. Un mercato estival d’envergure et très ambitieux pour le club phocéen. Si le dirigeant espagnol a réussi à boucler ces belles recrues, il a également connu quelques échecs. C’est notamment le cas avec la piste menant à Adam Ounas, pensionnaire de Naples.

En fin contrat en juin 2023 avec le Napoli, l’international algérien était annoncé avec instance à l’Olympique de Marseille. Selon les informations d’Il Corriere di Mezzogiorno, les dirigeants marseillais ont même noué des contacts avec leurs homologues napolitains afin d’arracher sa signature. La possibilité de voir Adam Ounas à l’ OM était donc très sérieuse, d’autant plus que les dirigeants phocéens avaient fait de lui une cible privilégiée pour remplacer numériquement Dario Benedetto, parti à Elche. La source apporte d’ailleurs des détails sur les négociations entre les parties engagées dans ce dossier.

Une offre de 20 millions d’euros pour Adam Ounas

Selon le média italien, l’OM et l’AC Milan ont formulé une offre d’environ 20 millions d’euros pour s’attacher les services d’Adam Ounas. Une information à prendre avec des pincettes, surtout quand on connait les difficultés financières du club phocéen. Toutefois, cette proposition osée n’aurait pas suffi pour déloger l’Algérien de Naples. Le nouvel entraîneur napolitain, Luciano Spalletti, souhaitait conserver son milieu de terrain et a convaincu ses dirigeants de le conserver. Adam Ounas est ainsi resté à Naples, où il réalise un bon début de saison.