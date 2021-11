OL Mercato : Sardar Azmoun en renfort à Lyon en janvier ?

Publié par ALEXIS le 08 novembre 2021 à 20:53

L’ OL devrait se renforcer offensivement avant la CAN. Le club rhodanien songerait à accélérer le transfert de Sardar Azmoun.

OL : Aucune décision arrêtée pour Sardar Azmoun

Cible prioritaire de l’ OL lors du mercato estival, Sardar Azmoun est toujours sur les tablettes du club de Ligue 1. Juninho pense fort à l’attaquant du Zénith Saint-Péterbourg, afin de pallier les absences de Karl Toko-Ekambi, Islam Slimani et Tino Kadewere en janvier 2022. Ces trois attaquants de l’Olympique Lyonnais devraient disputer la phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2021 avec leur sélection respective. Le directeur sportif et la cellule de recrutement réfléchiraient à des pistes pour renforcer l’équipe de Peter Bosz. Celle menant vers l’avant-centre iranien est mise en avant.

Mais Jean-Michel Aulas et la direction lyonnaise n’ont pas encore arrêté de décision. Ils hésitent encore entre faire venir Sardar Azmoun à l’ OL cet hiver en payant des indemnités de transfert au club russe et négocier sa signature librement à la fin de son contrat au Zénith en juin 2022. « On y travaille, on a des touches. En tout cas, on fait tout pour avoir une très bonne équipe, parce que le mois de janvier sera important », a annoncé Jean-Michel Aulas en octobre dernier.

Le retour de Moussa Dembélé pourrait tout changer

Le Progrès, lui, rappelle que l’absence des trois joueurs offensifs « ne sera que provisoire ». De plus, l' OL devrait enregistrer le retour de blessure de Moussa Dembélé d'ici janvier. En d'autres termes, Lyon n'est pas obligé de faire venir de joueurs en janvier en raison de la Coupe d'Afrique. La CAN 2021 est certes prévue du 9 janvier au 6 février 2022, mais si l’Algérie, le Cameroun ou encore le Zimbabwe ne franchissent pas le cap de la phase de poule, Karl Toko-Ekambi, Islam Slimani ou Tino Kadewere rentreraient le plus tôt à la maison. Notons que la première phase de la CAN se dispute entre le 9 et le 20 janvier.