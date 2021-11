PSG Mercato : Karim Adeyemi, une info choc tombe pour Leonardo !

Publié par JEAN-LUC D le 08 novembre 2021 à 21:33

Révélation de ce début de saison, Karim Adeyemi, fait rêver le PSG. Et Leonardo pourrait avoir sa chance pour l’attaquant du RB Salzbourg.

Karim Adeyemi veut rejoindre le PSG

À la recherche d’un attaquant d’avenir pour éventuellement remplacer Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain travaille sur plusieurs pistes. Courtisan de longue de Robert Lewandowski (Bayern Munich), Mohamed Salah (Liverpool) et Erling Haaland (Borussia Dortmund), le club parisien serait toujours sur les rangs, prêt à lancer l’offensive si l’occasion se présentait.

Mais face à la complexité de tous ces dossiers, Leonardo aurait récemment ouvert un nouveau chantier dans sa quête de trouver un digne successeur à Mbappé. Selon plusieurs sources étrangères, le PSG fait partie des richissimes clubs européens qui veulent s’offrir les services du phénomène de Salzbourg, Karim Adeyemi, lors des prochaines périodes de recrutement. Et cela tombe bien puisque le joueur de 19 ans ne dirait pas forcément non au Paris SG. En effet, d’après les révélations de Sky Sport Germany, Karim Adeyemi privilégierait les pistes menant au Borussia Dortmund ou au Paris Saint-Germain pour la suite de sa carrière.

PSG Mercato : Leonardo prêt à doubler la concurrence pour Adeyemi

La chaîne sportive explique que la possibilité de remplacer Kylian Mbappé dans une équipe où évoluent déjà Lionel Messi et Neymar dans un projet comme celui du Paris Saint-Germain fait rêver le jeune Karim Adeyemi. Conscient qu’il peut frapper un gros coup avec l’international allemand de 19 ans, Leonardo serait même disposé à monter les enchères jusqu’à 45 millions d’euros, soit beaucoup plus que le seuil de 35 millions d’euros que le Bayern Munich et le Borussia Dortmund ne comptent pas dépasser dans ce dossier. Reste désormais à se défaire de la concurrence du FC Barcelone qui vient également de pointer son nez dans cette affaire selon la presse espagnole.