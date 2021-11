OL Mercato : L'Olympique Lyonnais songe à un ex-attaquant !

Publié par ALEXIS le 09 novembre 2021 à 16:11

Jean-Michel Aulas a annoncé la possibilité de renforcer l’ OL cet hiver. La rumeur évoque déjà le nom d'Alexandre Lacazette en janvier.

L' OL songerait à Lacazette en renfort en janvier

L’ OL aura besoin d’un attaquant supplémentaire en janvier en prévision des absences de Karl Toko-Ekambi, Islam Slimani ou encore Tino Kadewere. Ils devaient être avec leur sélection respective à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2021) prévue au Cameroun entre le 9 janvier et le 6 février 2022. Pour renforcer son équipe en janvier, Jean-Michel Aulas songerait à un ancien joueur de l’Olympique Lyonnais.

D’après les informations du journaliste Ekrem Konur, « l’ OL serait intéressé par un retour d'Alexandre Lacazette à Lyon ». Et pas pour l’été ! La source précise que les responsables du club rhodanien « aimeraient le rapatrier cet hiver » lors du mercato hivernal. L’avant-centre de 30 ans est en fin de contrat en juin 2022 et son profil intéresse également Newcastle United. Son nom circule également à Manchester City en quête d’un attaquant de pointe depuis le départ de Sergio Agüero au FC Barcelone.

L'attaquant tricolore n'est plus dans les plans d'Arsenal

Alexandre Lacazette est un ancien joueur de l’ OL, son club formateur. Il a défendu les couleurs des Gones entre 2010 et 2017 avant son transfert colossal à Arsenal (40 M€). Dans sa dernière année de contrat chez les Gunners, le tricolore devrait partir librement de Londres où il a entamé sa cinquième saison consécutive. Si l’Olympique Lyonnais se montre convaincant, il pourrait obtenir son transfert dès janvier 2022, en rachetant ses six derniers mois de bail. Il faut dire que le natif de Lyon n’est plus dans les plans de Mikel Arteta. Le manager d’Arsenal ne compte plus sur lui. Pour preuve, il a pris part à seulement 6 bouts de matchs (267 minutes de jeu cumulées) en Premier League en 11 journées de championnat.