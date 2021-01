Arsenal Mercato : L'avenir d'Alexandre Lacazette acté cet été

Publié le 04 janvier 2021 à 14:00

Homme fort du regain de forme d'Arsenal, Alexandre Lacazette s'affirme enfin comme un indiscutable au sein du club londonien. Alors que son contrat expire dans un an et demi, les tractations autour d'une éventuelle prolongation de contrat du buteur français vont bon train et devraient être conclues cet été.

Lacazette, au coeur du renouveau d'Arsenal

Arsenal est en train de renaître de ses cendres. Le club londonien reste sur quatre victoires consécutives et entame une impressionnante remontée au classement de la Premier League. Onzièmes à l'issue du Boxing Day, les Gunners ont su tirer leur épingle du jeu durant cette période compliquée durant laquelle nombre de leurs concurrents se sont cassés les dents. Cette reconstruction provient essentiellement du schéma de jeu implanté par Arteta. Alors à la recherche d'un attaquant, le technicien espagnol semble pourtant avoir trouvé la formule parfaite autour d'Alexandre Lacazette. Auteur d'un doublé lors de la victoire des Gunners face à West Brom (0-4), le natif de Lyon ne cesse de marquer des points auprès du technicien espagnol : "Je suis ravi de ses performances et des buts qu'il marque, de sa forme et de son énergie en ce moment. Il doit donc continuer comme ça."

Une éventuelle prolongation actée cet été

Acheté à l'été 2017 contre 53 millions d'euros, l'ancien buteur de l'Olympique Lyonnais semble ainsi être revenu dans les petits papiers de son coach. Meilleur buteur des Gunners sur la saison 2020-21 avec neuf réalisations, dont sept en championnat, l'international français (16 sélections, 3 buts) attise forcément les convoitises. Courtisan depuis l'OL, l'Atletico de Madrid semble une nouvelle fois intéréssé par Lacazette. Mikel Arteta, reconsidérant son joueur, a évoqué la possibilité de voir Lacazette du côté d'Arsenal cet été, un an après celle de son compère d'attaque Pierre-Emerick Aubameyang :"Oui, nous allons parler cet été et prendre une décision ensuite." Une bonne nouvelle pour les supporters d'Arsenal qui pourront compter sur un buteur en grande forme sur les prochaines années.













Par Chemssdine