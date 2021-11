OM Mercato : La grosse annonce du clan Gerson sur son avenir

Publié par Ange A. le 11 novembre 2021 à 08:05

Recrue phare de l’ OM, Gerson est dans le dur. L’agent du milieu brésilien vient de lâcher un indice sur son avenir à l'Olympique de Marseille.

OM Mercato : Gerson vers la sortie à Marseille ?

Pour oublier Kevin Strootman, l’ OM a claqué 25 millions d’euros pour recruter Gerson Santos da Silva. Le milieu de terrain brésilien s’est engagé avec l’ Olympique de Marseille pour cinq saisons, soit jusqu’en 2026. Mais au vu de ses débuts avec le club phocéen, tout porte à croire que l’international auriverde ne devrait pas arriver au terme de son contrat au club phocéen. Après 14 matches, l’ancien joueur de Flamengo est encore loin du niveau attendu. Il ne compte qu’un seul but depuis son transfert à Marseille. Lors du dernier match du club olympien contre le FC Metz (0-0), il avait d’ailleurs reçu les sifflets du public du stade Vélodrome. De quoi remettre davantage en question son avenir ? « Non », selon Marcao, le père et agent du numéro 8 marseillais.

Marcao optimiste pour Gerson à l'Olympique de Marseille

Dans les colonnes de L’Équipe, le représentant du milieu de terrain a affiché son optimisme. Il estime que son poulain a encore besoin de temps pour s’imposer à l’Olympique de Marseille. « Il va se battre. Il n’est pas du genre à baisser les bras. Le club a confiance en lui. Physiquement il est bien, il a juste besoin de parfaire ses automatismes. Il n’accuse personne. Il va se battre pour montrer son niveau et gagner l’amour des supporters marseillais. C’est comme de la chantilly sur un bol de fraises. C’est indispensable, il en a besoin », a souligné Marcao. Reste maintenant à l’international brésilien de prouver que l’OM ne s’est pas trompé en le recrutant l’été dernier.

Que fait Jorge Sampaoli du cas Gerson ?

L' entraîneur Jorge Sampaoli de l'équipe olympienne continue pour l'heure de donner sa chance au compatriote de Neymar. Il a fait disputer 14 matches toutes compétitions confondues à Gerson depuis son transfert à l'Olympique de Marseille FC. Le milieu de terrain qui devait délivrer de bons ballons à Dimitri Payet et les autres attaquants phocéens a pour le moment un gros retard au démarrage. Il continuera d'être observé lors des prochains matchs des Marseillais face à l'Olympique Lyonnais, en Ligue 1, puis face à la Galatasaray en Uefa Ligue europa, des affiches sans doute déjà décisives.

S'il n'arrive pas à inverser rapidement la tendance, malgré l'optimisme de son père et agent, la fin de saison sera mouvementée pour lui. Le coach Marseillais pourrait même commencer, avant le début d'année, à se passer de ses services. Le joueur brésilien ne serait même pas certain de rester à l'OM la saison prochaine puisqu'il pourrait déjà quitter le club au mercato estival qui va suivre.