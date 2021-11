ASSE Mercato : Un Vert avoue un choix fort contre l' OL

Publié par ALEXIS le 11 novembre 2021 à 18:31

Formé à l’académie de l’ ASSE, Aïmen Moueffek est revenu sur le choix fort qu’il a fait, en snobant l’ OL au profit des Verts.

ASSE : Aïmen Moueffek a repoussé l' OL au profit de Sainté

Aïmen Moueffek, milieu de terrain de l’ ASSE, aurait pu être un joueur de l’ OL. Mais il a tourné le dos au club rhodanien qui le courtisait, au profit de son grand rival stéphanois. Dans sa vidéo portrait publiée sur asse.tv, le jeune joueur a raconté comment son choix a été opéré alors qu’il n’avait que 11 ans à son arrivée au centre de formation des Verts. « L’Olympique Lyonnais voulait que je vienne chez eux et l’AS Saint-Étienne aussi. J’ai dû faire un choix », a raconté Aïmen Moueffek. « À l’époque, j’étais un peu plus petit donc c’était un peu plus mes parents. Ils ont fait le choix de venir à l’ ASSE et aujourd’hui je ne le regrette pas », a-t-il expliqué.

Moueffek se réjouit d'évoluer à l'AS Saint-Étienne

Polyvalent, le joueur de 20 ans peut également jouer au poste d’arrière droit. Il fait partie de l’équipe stéphanoise qui a remporté la Coupe Gambardella en 2019. Il avait signé son premier contrat professionnel en juillet 2019 et avait fait ses débuts professionnels en septembre 2020. Vu son talent et sa marge de progression, mais aussi ses performances lors de ses premiers pas en Ligue 1, Aïmen Moueffek a été prolongé en mai dernier par les dirigeants ligériens, jusqu’en juin 2024. À la grande joie du natif de Vienne (dans l’Isère).

« Quand j’ai signé, cela a été un des plus grands moments pour moi qui vient d’une ville où il n’y a pas énormément de footballeurs qui ont signé dans de grands clubs. Ça fait plaisir », s'est-il réjoui sur le média de son club. Par ailleurs, Aïmen Moueffek totalise 23 matchs sous le maillot des Verts, dont 22 en Ligue 1.