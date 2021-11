Vente ASSE : Le plan de Roussier pour séduire Romeyer et Caïazzo

Publié par ALEXIS le 12 novembre 2021 à 20:31

Avant la date décisive du 23 novembre, le projet Jean-Michel Roussier-Mathieu Bodmer aurait les faveurs des deux propriétaires de l’ ASSE.

ASSE : Romeyer et Caïazzo d'accord sur le projet Roussier ?

En attendant le délai fixé par Jean-François Soucasse (président exécutif de l’ ASSE) pour connaître les conclusions de l’étude du cabinet KPMG, le projet représenté par Jean-Michel Roussier serait en tête parmi les candidatures au rachat du club ligérien. Selon les révélations de But Football Club, l’ancien président de l’ OM aurait réservé des postes à Roland Romeyer et Bernard Caïazzo dans le futur organigramme de l’AS Saint-Étienne. Dès lors, la source affirme que « les deux présidents des Verts sont d'accord et c'est bel et bien le projet suisse de Roussier qui a leurs faveurs ».

Il faut souligner que les deux actionnaires majoritaires de l’ ASSE privilégient des offres locales depuis l’échec des négociations avec le groupe américain Peak6 en mai 2018. Ainsi, le projet porté par Olivier Markarian avait été présenté comme la plus proche de l’aspiration de Roland Romeyer et Bernard Caïazzo, avant les informations de But. Pour les postes réservés aux deux présidents, le premier pourrait être balancé à la présidence de l'association ASSE Coeur-Vert, tandis que le deuxième pourrait rester dans les instances du football national.

Quel fonds se cache derrière le projet Roussier-Bodmer ?

À noter que le projet Jean-Michel Roussier-Mathieu Bodmer est adossé à un fonds suisse et canadien selon plusieurs sources, mais le site internet croit savoir que « le dossier est en réalité quasiment porté que par les fonds helvètes ». Rendez-vous dans 11 jours pour connaître l'identité du projet retenu pour entrer en négociations exclusives avec les patrons actuels de l' ASSE. Rappelons que la mise en vente du club stéphanois a été officialisée par Roland Romeyer et Bernard Caïazzo, le 13 avril 2021, soit il y a sept mois. Plusieurs dossiers ont été recensés, mais quelques-uns cocheraient plusieurs cases.