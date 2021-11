LOSC Mercato : Le sort d'un international turc déjà scellé

Publié par Ange A. le 13 novembre 2021 à 04:01

Moins en vue avec le LOSC, Yusuf Yazici voit les rumeurs sur son avenir se multiplier. Son agent s’est exprimé sur la question.

Baisse de régime pour Yusuf Yazici avec le LOSC

Champion de France en titre, le Lille OSC est mal parti pour conserver sa couronne. Après 13 journées, le LOSC ne pointe qu’à la 12e place. Grand artisan du sacre de Lille la saison dernière, Burak Yilmaz est notamment à la peine en ce début de saison. L’avant-centre turc ne compte que 2 buts pour 3 passes décisives en championnat. À l’image de son compatriote, Yusuf Yazici est dans le dur en ce début d’exercice. Le milieu offensif n’enregistre qu’un but et une offrande en 12 matchs de Ligue 1. Au vu de sa baisse de régime, le joueur de 24 ans a perdu sa place de titulaire sous Jocelyn Gourvennec. Lequel ne l’a titularisé qu’à 4 reprises cette saison. Suffisant pour alimenter les rumeurs au sujet de l’avenir du numéro 11 lillois.

Un retour au bercail pour Yazici, la réponse cash de son agent

Ces derniers jours, plusieurs médias turcs ont évoqué un possible retour de Yusuf Yazici en Turquie cet hiver. Ces spéculations ont pris de l’ampleur suite à la réaction de l’agent du Lillois à une publication concernant Trabzonspor. Adem Cebeci, le représentant du Dogue, a fait le point sur l’avenir de son protégé. Il révèle notamment qu’il n’est pas question d’un départ de Lille.

« Cette idée de transfert à Trabzonspor a commencé à faire parler d’elle à cause d’une publication que j’ai aimée sur les réseaux sociaux, mais j’ai aimé cette publication parce que je suis un homme de Trabzon […] Lille ne laissera pas Yusuf partir tant qu’il n’aura pas atteint sa vraie valeur. Le président de Lille, Olivier Letang, a déclaré que Yusuf était un joueur très précieux et qu’ils élèveront Yusuf au niveau auquel ils s’attendent dès que possible », a martelé l’agent de Yacizi selon les propos relayés par Le Petit Lillois. Pour rappel, le contrat de l’international turc au LOSC est encore valide jusqu’en 2024.