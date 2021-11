PSG : Mauro Icardi a signé un contrat totalement incroyable !

Publié par JEAN-LUC D le 13 novembre 2021 à 16:27

En grande difficulté dans sa relation de couple, l’attaquant du PSG Mauro Icardi a signé un contrat surprenant avec son épouse Wanda Nara.

Mauro Icardi lié par contrat à Wanda Nara jusqu’en 2050 ?

Le divorce annoncé par Wanda Nara puis sa réconciliation avec Mauro Icardi a alimenté l’actualité du Paris Saint-Germain ces derniers jours. Mais d’après les médias argentins, le numéro 9 du PSG n’a réellement pas les moyens de se séparer de la sulfureuse présentatrice télé. En effet, selon la journaliste Débora D’Amato de TyC Sports, l’ancien buteur de l’Inter Milan a signé un contrat avec sa femme stipulant qu’il doit lui céder tous ses gains et avoirs jusqu’en 2050.

Droits sur les contrats, actuels et futurs, propriétés, la femme d’affaires, seule actionnaire de la société World Marketing Football, une SARL de représentation fondée conjointement à leur arrivée à Milan, n’a donc rien laissé à l’international argentin de 28 ans. Cette bombe venue d’Argentine n’a pas été confirmée par le clan Icardi, mais certaines sources en France révèlent que la signature de ce contrat serait récente, et serait un geste de la part du protégé de Mauricio Pochettino pour reconquérir son épouse qui a demandé le divorce après avoir eu des preuves d’une relation adultérine de son époux.

Sauf que Wanda Nara est l’unique actionnaire de la société et donc la seule bénéficiaire des gains perçus. Si le flou persiste autour de sa relation tumultueuse, l’avenir du compatriote de Lionel Messi pourrait prendre une autre dimension dans quelques semaines.

PSG Mercato : Mauro Icardi veut aller voir ailleurs

En effet, d’après les renseignements divulgués ce samedi par Foot Mercato, Mauro Icardi songe clairement à quitter le Paris Saint-Germain cet hiver en raison de son faible de jeu depuis le début de la saison. Barré par Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé, l’enfant de Rosario sait qu’il n’aura pas d’autre choix que de patienter sur le banc du Paris SG ou d’aller voir ailleurs s’il veut jouer plus.

« Son envie est claire : retrouver un club plus calme, où il serait un élément majeur, et où il pourrait s'occuper de sa famille. Si une opportunité se présente en janvier, il l'étudiera. Évidemment, les regards vont se tourner du côté de l'Italie », explique le média sportif.

Arrivé en 2020 après un prêt d’une saison et un chèque de 50 millions d’euros, Icardi est estimé aujourd’hui à 35 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt. La Juventus Turin, l’AC Milan, l’Atlético Madrid et Newcastle sont notamment annoncés sur ses traces.

Affaire à suivre donc…