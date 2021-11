Man United Mercato : Après Varane, United veut un espoir français !

Publié par Thomas le 15 novembre 2021 à 16:34

Après avoir signé Raphaël Varane cet été, Man United semble bien parti pour récidiver et enrôler un grand espoir de l'Equipe de France.

Man United Mercato : Les Red Devils en feu pour Jules Koundé

C’est l’un des dossiers les plus sulfureux du dernier mercato estival. Sous contrat jusqu’en 2024 au FC Séville, le défenseur français Jules Koundé avait vu son transfert vers l’Angleterre tomber à l'eau. Une situation incongrue, qui avait alors déjoué tous les pronostics des observateurs, qui prédisaient déjà une saison radieuse en Premier League pour l’ancien bordelais. Quelques mois plus tard, le joueur de 23 ans continue d’attirer les plus grands clubs d’Europe et pourrait, cette fois pour de bon, rallier le championnat britannique, mais pas chez le cador espéré.

Si Jules Koundé avait vu cet été son transfert avorté au dernier moment pour rejoindre les Blues de Chelsea, désormais, c’est du côté d'Old Trafford et Manchester United que le défenseur central est annoncé. Comme l’avance le média espagnol Fichajes, l’international tricolore plaît beaucoup aux dirigeants mancuniens, qui souhaitent par la même occasion pousser vers la sortie Harry Maguire.

Le défenseur anglais réalise un début de saison décevant. Il est au centre de nombreuses railleries de la part des supporters. Avec Raphaël Varane, le club a pour objectif d’associer les deux centraux de l’Equipe de France pour 2022. Si Séville s’est montré intransigeant lors du dernier marché des transferts, il est peu probable que le club andalou récidive l’été prochain face aux assauts des Red Devils.

Koundé évoque son mal-être de début de saison

Jules Koundé était il y a quelques mois à un pas de rallier Stamford Bridge, avec un rôle de doublure de luxe à Thiago Silva. Si son esprit se trouvait déjà en Angleterre, son contrat courrait toujours jusqu’en 2024 à Séville, détail qui avait à l’époque poussé son club à mettre fin aux négociations avec Chelsea. Dans un entretien accordé à Téléfoot dimanche, le défenseur n’a pas caché que ce transfert avorté l’avait impacté mentalement lors du début de saison « Est-ce que mon transfert raté à Chelsea cet été m’a affecté ? Oui, un petit peu, mais maintenant c’est digéré. » a-t-il confié dans l’émission de TF1.