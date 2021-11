OM Mercato : Gerson en Premier League, un premier verdict tombe !

Publié par Timothée Jean le 15 novembre 2021 à 18:04

En difficulté à l’ OM, Gerson conserve une belle cote en Premier League. Mais la direction a tranché pour son milieu de terrain brésilien.

OM Mercato : Gerson conserve la confiance de sa direction

C’est la recrue phare de l’ OM cet été. Recruté contre un chèque compris entre 20 et 25 millions d’euros, Gerson s’est engagé en faveur de l’Olympique de Marseille pour retenter sa chance en Europe après un passage mitigé à l’ AS Rome. Mais quatre mois après sa venue à Marseille, le Brésilien ne parvient toujours pas à se montrer à la hauteur des attentes placées en lui. Il est de plus en plus critiqué dans la cité phocéenne, ce qui ne l’empêche pas pour autant de conserver une belle cote en Premier League.

La presse brésilienne révèle récemment que deux clubs anglais, dont les noms n'ont pas été communiqués, ont approché l'entourage de Gerson. De là à imaginer un transfert de la recrue marseillaise dès le mois de janvier 2022 ? A priori non. Car si Gerson ne fait pas l'unanimité du côté des supporters de l’OM, le Brésilien garde tout de même la confiance de son staff et de son président, Pablo Longoria.

Longoria refuse de penser à une erreur de casting

Le président de l’ Olympique de Marseille ne veut pas entendre parler d’une erreur de casting et encore moins d’un éventuel départ de son milieu de terrain. Selon les informations du journal Le Phocéen, le patron des Olympiens « croit dur comme fer » en sa recrue brésilienne et rappelle que son poulain reste un joueur clé du dispositif Sampaoli. Pablo Longoria estime simplement que Gerson a besoin de temps d’adaptation pour retrouver son meilleur niveau de jeu. Par cette sortie, la direction de l’OM envoie aussi un message clair aux éventuels prétendants : elle n’a pas l’intention de lâcher sa recrue brésilienne six mois seulement après son arrivée en provenance de Flamengo.