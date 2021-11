PSG Mercato : 0€, Leonardo proche d’une victoire retentissante !

Publié par JEAN-LUC D le 15 novembre 2021 à 23:04

À la recherche d’un nouveau renfort au milieu de terrain, Leonardo, le directeur sportif du PSG, se rapproche d’un gros coup en Italie.

Après Donnarumma, un autre joueur de l’AC Milan en approche

Après Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos, Lionel Messi et Georginio Wijnaldum, Leonardo s’apprête encore à frapper un autre gros coup sur le marché des joueurs en fin de contrat. Arrivé en 2019 en provenance de l’Atalanta Bergame contre un chèque de 24 millions d’euros, Franck Kessié n'a pas encore trouvé un accord avec ses dirigeants afin de parapher un nouvel engagement. Selon la presse italienne, les chances de voir l’international ivoirien de 24 ans prolonger avec les Rossoneri sont désormais très minces.

En effet, La Gazzetta dello Sport et le Corriere dello Sport assurent que Paulo Maldini et les décideurs de l’AC Milan ont fini par se rendre à l’évidence et compris que Kessié ne prolongera pas son contrat. Toutefois, le club lombard n’aurait pas prévu de le laisser partir durant l’hiver. Le natif de Ouragahio va donc honorer ses derniers mois d’engagement avant de partir librement. Et une formation semble déjà fait un pas important dans la course à sa signature.

Le PSG en avance sur le Real Madrid pour Franck Kessié

L’été prochain, Franck Kessié ne manquera pas de propositions puisqu'il le Paris Saint-Germain, Chelsea, le Real Madrid, Tottenham, le FC Barcelone ou encore Manchester City sont tous intéressés par son profil. D'après le Corriere dello Sport, le Real Madrid surveille attentivement la situation de Franck Kessié. Seulement, Carlo Ancelotti n’est pas le seul coach à faire du pressing auprès de sa direction pour obtenir le renfort de Franck Kessié.

Le quotidien transalpin assure ainsi que dans cette course, c’est le Paris SG qui tient la corde devant le club madrilène. Leonardo ayant très tôt avancé ses pions dans ce dossier. Après s’être fait chiper Eduardo Camavinga durant l’été passé, le PSG est donc sur le point de prendre sa revanche sur les Merengues. Le Milan AC aurait déjà jeté l'éponge pour Franck Kessié après son refus de signer le nouveau contrat qui lui proposait un salaire de 6,5 millions d’euros annuels.