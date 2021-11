PSG Mercato : Un retour symbolique dans les tuyaux au Paris SG ?

Publié par JEAN-LUC D le 16 novembre 2021 à 05:04

En quête de renforts, le PSG pourrait envisager le retour d’un ancien titi. Le principal concerné ne fermant pas forcément la porte.

Adrien Rabiot : « Impossible de répondre par oui ou non »

Titulaire avec l’Équipe de France face au Kazakhstan (8-0), Adrien Rabiot était de retour au Parc des Princes samedi soir. Formé au Paris Saint-Germain, le milieu de terrain tricolore a ainsi pu revivre la chaleur du mythique stade où il a défendu les couleurs rouge et bleu avant son départ tumultueux durant l’été 2019. Aujourd’hui lié à la Juventus Turin jusqu’au 30 juin 2023, le joueur de 26 ans a été interrogé par Téléfoot sur un éventuel retour au PSG. « Impossible de répondre par oui ou non »

« Envie de rejouer au PSG après ce but au Parc des Princes ? Impossible de répondre par oui ou non », a notamment répondu le protégé de Didier Deschamps, qui ne ferme donc pas forcément la porte à son club formateur. Reste toutefois à savoir si la direction parisienne a prévu dans ses plans un retour d’Adrien Rabiot. Selon les renseignements de Calciomercato, un chèque compris entre 10 et 15 millions d’euros pourrait suffire pour déloger Rabiot de Turin. Mais le natif de Saint-Maurice ne semble pas pressé de quitter la Vieille Dame.

PSG Mercato : La mise au point de Rabiot sur son avenir

Sous le feu des critiques, Adrien Rabiot est annoncé sur le départ du côté de la Juventus Turin. Pour des raisons sportives et économiques, le club italien doit faire des économies et souhaiterait se séparer de certains éléments lors du prochain mercato hivernal. Aaron Ramsey et Rabiot ont leurs noms inscrits en bonne place sur la liste des joueurs qui pourraient ains être vendus dans les semaines ou mois à venir. L’ancien milieu de terrain du Paris Saint-Germain est même évoqué du côté de Newcastle United. Sauf que Rabiot n’a pas prévu de bouger en janvier.

« Si je suis heureux à Turin ? Oui », a répondu Rabiot, à qui l’émission Téléfoot a demandé s’il se projetait à la Juve, « bien sûr. » Utilisé à 11 reprises cette saison, le compatriote de Kylian Mbappé ne répond pas aux attentes de Massimiliano Allegri. Mais malgré les critiques, il est prêt à se battre pour s’imposer aussi bien en équipe nationale qu’en club.