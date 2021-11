OL Mercato : Un grand coach de Premier League bientôt à Lyon ?

Publié par Thomas le 16 novembre 2021 à 18:05

Selon la presse britannique, l' OL ainsi qu'un autre gros club français pourraient rapidement voir débarquer un grand entraîneur de Premier League.

OL Mercato : Nuno Santo pour succéder Peter Bosz

Grande signature cet été du côté de Tottenham, le technicien portugais Nuno Espirito Santo avait vu son aventure en Premier League tourner au vinaigre. Le technicien portugais a été limogé il y a quelques semaines après une série de mauvais résultats et a été remplacé par l’expérimenter Antonio Conte. Si le coach de 47 ans commence tout doucement à digérer ce renvoi prématuré, les tabloïds anglais évoquent déjà un potentiel retour sur un banc... du championnat de France.

Comme l’avance The Sun, Nuno Espirito Santo verrait son agent, le très influent Jorge Mendes, remuer ciel et terre pour proposer les services de son entraîneur à deux équipes phares de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais et Lille OSC. Le média anglais déclare que l’agent portugais connaît la mauvaise passe sportive de ces deux clubs, qui penseraient tous deux à virer leur entraîneur. Que ce soit le LOSC, 12e ou l’ OL, 7e, les deux équipes connaissent une méforme inquiétante cette saison qui commence à inquiéter voir agacer leurs supporters respectifs.

Les tendances outre-Manche indiquent néanmoins que Nuno Santo aurait des préférences quant à sa futur destination. Si le Portugais ne se ferme à aucun challenge en France, il aimerait tout de même rester en Premier League, un championnat où il garde une très belle cote après son passage remarqué à Wolverhampton de 2017 à 2021.

OL : Bosz sur la sellette ?

C’est l’une des équipes les plus décevantes de notre championnat, l’Olympique Lyonnais peine à se hisser dans le big 5 de Ligue 1, malgré un effectif plutôt bien fourni. Si certains joueurs affichent une forme en dessous des espérances, à l’image de la recrue estivale Xherdan Shaqiri (seulement 1 but), beaucoup d’observateurs pointent du doigt le technicien néerlandais, Peter Bosz, à la tête du club rhodanien depuis cet été. Si les Gones carburent en Ligue Europa, en Ligue 1, le club stagne à la 7e place, bien loin des objectifs affichés par Jean-Michel Aulas en début de saison.

Si l’ancien coach de l’Ajax reste apprécié par son vestiaire, la récente débâcle contre le Stade Rennais (4-1) a remis au goût du jour l’idée d’un départ. Le coach Lyonnais ne se sent pas pleinement épanoui, notamment sportivement et l'a récemment fait savoir. " À Lyon, on m’a toujours fait sentir que j'étais le bienvenu. En revanche, la vision que l’on a du football n’a pas encore été comprise à 100% par le groupe ", a-t-il déclaré dans les colonnes de So Foot la semaine dernière.