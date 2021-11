PSG Mercato : Pochettino fait une demande colossale à Al-Khelaïfi

Publié par JEAN-LUC D le 17 novembre 2021 à 08:35

Mauricio Pochettino songe au renforcement de son effectif. L’entraîneur du PSG a adressé une demande à Nasser Al-Khelaïfi dans ce sens.

PSG Mercato : Pochettino réclame un nouveau latéral gauche

En quête d’un nouvel arrière gauche pour compenser la blessure longue durée de Juan Bernat, le Paris Saint-Germain s’est offert les services de Nuno Mendes dans les toutes dernières minutes du mercato estival passé. Le club de la capitale a conclu l’opération avec le Sporting Portugal sur la base d’un prêt d’une saison assorti d’une option de 40 millions d’euros. Selon ses propos, l’international portugais de 19 ans a paraphé son contrat le 31 août à 23h58.

Après seulement 11 rencontres sous ses nouvelles couleurs, dont 7 en Ligue 1 et 4 en Ligue des champions, le jeune compatriote de Danilo Perreira a convaincu la direction du PSG. La presse portugaise et hexagonale assurant que Leonardo a déjà pris la résolution de lever son option d’achat l’été prochain. Pendant ce temps, Juan Bernat est sorti de l’hôpital et a même déjà disputé 3 matches en championnat.

Avec Achraf Hakimi sur le côté droit, Nuno Mendes et Juan Bernat, on croyait l’équipe parisienne bien nantie. Mais non. Mauricio Pochettino réclamerait encore à ses dirigeants une nouvelle signature au poste de latéral gauche. L’entraîneur argentin aurait déjà identifié l’oiseau rare qu’il veut voir débarquer dans la capitale dans les mois à venir.

PSG Mercato : Théo Hernandez, la pièce manquante à Paris

Le quotidien espagnol El Nacional révèle ce mardi que Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo continuent de faire le pressing auprès de l’AC Milan au sujet de Theo Hernandez. Le média ibérique explique que le coach du PSG estimerait que l’international français de 24 ans est la pièce manquante à son effectif afin de disposer d’un groupe totalement équilibré et à même de passer un cap en Ligue des champions. Toutefois, l’affaire s’annonce compliquée.

Arrivé en 2019 en provenance du Real Madrid contre un chèque de 21,5 millions d’euros, Theo Hernandez est en discussions avancées avec l’AC Milan en vue d’une prolongation de son bail qui court déjà jusqu’en juin 2024. Heureux en Italie, le natif de Marseille clame à chaque occasion son souhait de poursuivre avec les Rossoneri. D’ailleurs, Tuttosport indique que lors du dernier mercato estival, l’AC Milan a refusé une proposition de 40 millions d’euros pour son joyau tricolore. Le PSG aura donc fort à faire pour convaincre le club italien qui lui en veut déjà pour Gianluigi Donnarumma.