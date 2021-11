ASSE Mercato : Comment Sainté a réussi à attirer une pépite

Publié par ALEXIS le 17 novembre 2021 à 20:13

L’ ASSE prépare la relève au poste de gardiens de but. Boubacar Fall en fait partie. Le club a pourtant failli passer à côté du sénégalais.

ASSE : 10 clubs avaient fait des offres pour Boubacar Fall

L’ ASSE a recruté Boubacar Fall (20 ans) au sein du club Espoirs de Guédiawaye, au Sénégal. Il a intégré l’académie du club stéphanois le 5 janvier 2021. Sept mois plus tard, précisément le 5 août 2021, le jeune gardien de but a signé son premier contrat professionnel avec l’AS Saint-Étienne. Il a été suivi par son compatriote et ancien coéquipier au Sénégal, El Hadji Dieye (ailier de 19 ans). Ce dernier a signé son premier contrat pro fin octobre dernier, quelques semaines après son arrivée chez les Verts de l’ AS Saint-Étienne.

Toutefois, Boubacar Fall aurait pu ne jamais signer à l’ ASSE, selon les confidences du président du club formateur sénégalais dans So Foot. Tout simplement parce qu’il était très convoité, en croire le dirigeant. « Une dizaine de clubs ont fait des offres pour Boubacar Fall, on a choisi de travailler avec l’AS Saint-Étienne pour la qualité de sa formation », a fait savoir Ousmane Wade.

Un autre détail important a également poussé la direction des Espoirs de Guédiawaye à choisir la destination stéphanoise. C'est la présence de Claude Puel sur le banc de touche de Sainté. « Je me réjouis du maintien de Claude Puel (à son poste, ndlr), car c'est un entraîneur qui fait confiance aux jeunes », a déclaré le premier responsable su club de la banlieue de Dakar.

L'AS Saint-Étienne espère d'autres Fall et Ndieye

Notons que l’ ASSE a finalement signé un partenariat avec les Espoirs de Guédiawaye la semaine dernière. Les Verts pourront ainsi piocher directement les meilleurs joueurs de l’académie sénégalais pour rejoindre le centre sportif Robert Herbin afin d’y parachever leur formation. Exactement comme ce fut le cas pour Boubacar Fall et El Hadji Dieye. Un attaquant, un défenseur et même un milieu de terrain pourraient suivre les deux premiers d'ici à la fin de saison.

Il faut noter que le mercato estival du club a été calme. La direction stéphanoise attendait les départs du buteur Wahbi Khazri et du milieu offensif Ryad Boudebouz sur les transferts de qui ils espéraient récupérer un chèque pour leurs emplettes.