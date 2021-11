OM Mercato : Un crack de Premier League drague Marseille

Publié par Ange A. le 18 novembre 2021 à 07:00

L’Olympique de Marseille fait toujours rêver Outre-Manche. Un joueur de Premier League vient d’exprimer le désir de rejoindre l’ OM.

Une star de Premier League « rêve » de l’ OM

Ancien de l’AS Saint-Étienne, Wesley Fofana reste ouvert à un retour en Ligue 1. Le défenseur central actuellement blessé sait où il veut rebondir en cas de retour dans l’Hexagone. En tant que natif de Marseille, le défenseur de 20 ans souhaite défendre les couleurs de l’ OM. L’ancien de l’ASSE l’a fait savoir au cours d’un « Space » organisé par Fabrice Hawkins et Actufoot sur Twitter. « Marseille, c’est sûr que c’est un rêve parce que je suis supporter depuis ma naissance. J’ai toujours aimé ce club et il a une très grande importance pour moi. On ne sait pas de ce que qu’est fait le foot, on verra bien », a expliqué l’ancien Vert au cours de cet échange.

Une possible signature de Fofana à Marseille ?

Grand amoureux de l’Olympique de Marseille, Wesley Fofana est encore sous contrat avec Leicester City jusqu’en 2025. Il a rejoint les Foxes en 2020 contre 40 millions d’euros, bonus compris. Un montant que l’ OM ne semble pas disposé à investir sur un joueur lors du mercato. Pour sa première saison en Angleterre, Fofana a été l’une des révélations de la Premier League. Titulaire indiscutable de Brendan Rogers, le Marseillais a disputé 38 matchs de Leicester, dont 35 titularisations, pour une passe décisive. Au vu de ses performances, son nom circulait au Real Madrid pour prendre la succession de Raphaël Varane transféré à Manchester United cet été. Son départ a été écarté suite à sa grave fracture au péroné survenue durant un match de préparation contre Villareal. Reste maintenant à savoir s’il réalisera son rêve une fois qu’il aura terminé son aventure anglaise.