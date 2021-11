OGC Nice Mercato : Hugo Lloris, un indice positif pour son retour

Publié par Timothée Jean le 19 novembre 2021 à 01:21

L'actualité OGC Nice mercato s’emballe autour du retour de Hugo Lloris. Le Gym pourrait récupérer gratuitement son ancien gardien de but en provenance de Tottenham.

OGC Nice Mercato : Tottenham a tranché pour Hugo Lloris

Hugo Lloris est l’un des noms qui revient le plus ces dernières semaines du côté de l’OGC Nice. Et pour cause, le gardien du but numéro 1 de l’équipe de France est plus que jamais poussé vers la sortie de Tottenham. L’international tricolore arrive en fin de contrat en juin prochain et n’a toujours pas prolongé son bail. Le pessimiste gagne même du terrain concernant sa prolongation.

En effet, si Hugo Lloris espère signer un nouveau bail chez les Spurs, sa direction ne l’entend pas vraiment de cette oreille. Les Spurs voudraient se séparer de lui. Comme l’avance le média britannique Telegraph, Hugo Lloris ne rentre pas dans les plans du nouvel entraineur de Tottenham. Antonio Conte aimerait attirer Jordan Pickford (Everton) pour le remplacer, annonce la source. Dans ces conditions, il est peu probable de voir l’ancien gardien de but de l’OGC Nice et l’Olympique Lyonnais rester à Tottenham. En cas de départ, quelle sera alors sa future destination ? Un retour en France n’est pas à exclure.

Hugo Lloris ne ferme pas la porte à un retour en Ligue 1

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec Tottenham, Hugo Lloris ne ferme aucune porte pour la suite de sa carrière. Présent avec l’équipe de France, le capitaine des Bleus a récemment évoqué un possible retour en Ligue 1. Un championnat qu’il connaît bien pour avoir débuté sa carrière à Nice avant d’éclore à Lyon. Cette sortie du champion du monde en titre a redonné de l’espoir au Gym, où les supporters rêvent de son retour depuis de longues dates. Reste à savoir si les dirigeants niçois passeront à l’offensive dans ce dossier. En tout cas, la porte sera grande ouverte pour une offensive si Lloris ne prolonge pas avec les Spurs.