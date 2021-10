PSG Mercato : Antonio Conte fixe ses conditions pour signer !

Publié par JEAN-LUC D le 25 octobre 2021 à 17:20

Si Zinédine Zidane ne vient pas, le PSG pourrait toujours relancer la piste menant à Antonio Conte. Libre depuis son départ de l’Inter Milan en fin de saison dernière, l’entraîneur italien est prêt à reprendre du service, mais à certaines conditions.

Conte sur la liste du PSG pour la succession de Pochettino

Au lendemain d’une nouvelle prestation décevante du Paris Saint-Germain, le licenciement de Mauricio Pochettino est réclamé par des milliers de supporters sur les réseaux sociaux. Si pour l’heure, la direction parisienne n’a pas encore communiqué sur le sujet, les médias étrangers assurent que Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo sondent déjà le terrain à la recherche d’un probable successeur de l’entraîneur argentin. D’après ESPN, le grand rêve du Qatar se nomme Zinédine Zidane.

Mais l’ancien manager du Real Madrid semble plutôt intéressé par le poste de Didier Deschamps sur le banc de la sélection française. Approché récemment par le président du PSG, Zidane aurait décliné l’offre préférant attendre la fin de la Coupe du Monde 2022 au Qatar et la fin du contrat de Deschamps pour reprendre le flambeau. La piste menant à Antonio Conte pourrait donc être une solution viable pour le Paris Saint-Germain.

La chaîne sportive américaine indique en effet que Leonardo, le directeur sportif des Rouge et Bleu, est un fan du coach italien. Toutefois, le club de la capitale n’a que très peu de marge de manoeuvre dans ce dossier. Antonio Conte ayant déjà choisi sa prochaine destination.

Antonio Conte ouvert à une négociation avec Man United

En effet, le journaliste italien Fabio Santini révèle ce lundi qu’Antonio Conte a récemment dit « non » à l’appel des nouveaux richissimes propriétaires de Newcastle United. Libre de tout engagement depuis le 1er juillet dernier, l’ancien coach de l’Inter Milan est prêt à reprendre du service, mais pas pour rejoindre n’importe quel club « parce qu’il attend un appel de Manchester United ».

Antonio Conte serait notamment d’accord pour succéder à un Ole Gunnar Solskjaer qui a perdu toute crédibilité après une humiliation historique à Old Trafford face à Liverpool (0-5), dimanche en Premier League. L’ancien sélectionneur de l'Italie a tout de même certaines conditions avant de s’engager véritablement avec les Red Devils.

« La position de Conte, me disent-ils, c’est qu’il s’intéresse au poste, mais pas sans conditions. Antonio Conte, quand il choisira sa prochaine équipe, il veut aller dans une équipe qui peut gagner la Ligue des Champions. Il veut montrer, il le veut depuis longtemps, qu’il est l’un des meilleurs entraîneurs du monde. Pour ce faire, il sait qu’il doit gagner la Ligue des champions », a confié le journaliste Duncan Castles pour The Times, sur le podcast The Transfer Window. Attendu à Paris, Conte pourrait ainsi débarquer à Manchester United.