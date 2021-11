OL : Un gros coup dur se confirme pour Bosz avant Marseille

Publié par Ange A. le 19 novembre 2021 à 06:21

Une mauvaise nouvelle vient de tomber pour l’Olympique Lyonnais (OL) avant la réception de l’Olympique de Marseille ce dimanche.

Une absence de taille pour l’ OL contre Marseille

La récente trêve internationale a laissé des traces du côté de l’Olympique Lyonnais. Capitaine de l’ OL, Léo Dubois a été blessé lors du dernier match des Bleus contre la Finlande. Sorti sur blessure avant la pause, le latéral droit lyonnais est fixé sur son sort. Dans un message relayé sur les réseaux sociaux, le défenseur tricolore a confirmé qu’il souffrait d’une lésion musculaire. Il annonce également déjà avoir commencé sa rééducation. « Merci beaucoup pour vos messages ces dernières heures. En effet, suite aux résultats des examens passés ce matin, je souffre d’une lésion musculaire à l’ischio-jambier droit. La rééducation a déjà bien commencé et je serai de retour le plus vite possible sur les terrains pour vibrer avec vous », a-t-il écrit dans sa story sur Instagram.

L’année déjà terminée pour Dubois ?

S’il est optimiste quant à son retour, Léo Dubois va rater l’Olympico contre Marseille ce dimanche. L’arrière droit de l’Olympique Lyonnais devrait manquer plusieurs semaines de compétition selon Julien Maynard. Certains estiment même que le capitaine de l’ OL a très peu de chances de rejouer cette année. Ce qui constituerait un véritable coup dur pour Peter Bosz. L’ancien nantais a déjà pris part à 13 rencontres cette saison, dont 11 comme titulaire, et compte une passe décisive. En son absence, c’est le jeune Malo Gusto qui devrait défendre le couloir droit des Gones. Le latéral de 18 ans compte 10 apparitions chez les pros cette saison, dont 6 titularisations.

Avant la réception de Marseille, Lyon pointe à la 7e place du classement. Les coéquipiers de Karl Toko Ekambi restent sur un lourd revers en championnat sur la pelouse du Stade Rennais (4-1). Sans Dubois, ils vont donc tenter de renouer avec la victoire face aux Marseillais, actuels 4es de Ligue 1.