Mondial 2022 : Cameroun - Côte d'Ivoire (1-0), amicale rivalité

Publié par Gary SLM le 18 novembre 2021 à 23:25

Les Lions indomptables du Cameroun ont terrassés les Éléphants de Côte d’Ivoire en qualification pour le mondial 2022 au Qatar. Une affiche fête du football africain.

Les Lions indomptables du Cameroun rugissent

En Afrique, à l’approche de chaque match devant opposer la Côte d’Ivoire au Cameroun, un phénomène amusant est observé sur les réseaux sociaux. Facebook notamment, qui est le lieu de rencontre par excellence entre les peuples, est animé par les ressortissants des deux pays. Comme les ivoiriens, les Camerounais sont assez chambreurs, ce qui créer rapidement de l’engouement autour des matches Cameroun - Côte d’Ivoire.

Le 16 novembre dernier, les compatriotes de Didier Drogba avaient justement fait le déplacement sur les terres de Samuel Eto’o Fils. Pour l’occasion, l’ancien capitaine des Lions indomptables, candidat à la présidence de la Fecafoot, nom de la fédération camerounaise de Football, était présent au Stade Omnisport Ahmadou Ahidjo (Yaoundé). Son rêve, voire son pays se qualifier dans le groupe D de la zone Afrique des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Leader de son groupe avant la rencontre, la Côte d’Ivoire comptait 13 points sur les 15 possibles en 5 matchs. Ils étaient donc devant le Cameroun avec 1 point.

La Côte d’Ivoire était pourtant favorite

L’équation était plus ou moins simple pour les compatriotes de Kolo et Yaya Touré. Ils avaient tout juste à réaliser un match nul pour s’envoler en barrage. Le scénario était un peu plus compliqué pour les Camers qui devaient absolument battre la Côte d’Ivoire pour passer. Les Camerounais se présentent dans un système de jeu en 4-3-3, portés par leur capitaine Aboubakar en position avancée quand Toto-Ekambi est positionné à droite, à l’opposé de Ngalemeu.

Avant cette rencontre, les joueurs du pays de Paul Biya n’avaient plus battu ceux d’Alassane Ouattara depuis au moins 7 ans. Les deux nations africaines restaient sur trois succès et un matche nul pour les Ivoiriens. Serge Aurier et ses coéquipiers vont débarquer sur la pelouse en 3-4-3 avec Seri et Frank Kessié au milieu derrière Haller en pointe de l’attaque. L’ambiance est forcement belle avec ces bons vivants, ivoiriens et camerounais, rassemblés dans le même stade.

Les Ivoiriens étaient très confiants

Sur les réseaux sociaux, le match s’est déjà joué avant son coup d’envoi et beaucoup d’Ivoiriens ont vite fait d’avancer des scores fantaisistes. Des 2-0, 4-1 pour la Côte d’Ivoire sont pronostiqués en revanche de la dernière défaite infligée par les Camerounais à leurs hôtes en 2014, leur dernière victoire. Pour les Camerounais, un Éléphant a beau être massue, c’est le Lion qui gouverne la forêt et ce soir là, le Japoma Stadium de Douala n’était rien d’autre qu’une jungle.

Les premiers chocs sont lancés et après seulement trois minutes de jeu, Nouhou Toko est remplacé sur blessure par Olivier Mbaizo. À la 22’ minute, le Lyonnais Toto Ekambi marque le but de la rencontre sur un ballon perdu par Maxwel Cornet. La passivité de Bailly laisse le temps à Toko de charger son tir pour expédier le ballon sous la barre de Gbohouo. Le tableau d’affichage affiche 1-0, un score qui ne changera pas jusqu’au coup de sifflet final.

Les Ivoiriens, qui comptaient attendre les Camerounais pour ensuite les prendre en contre, ont vite été piégés. Ils ont beau se montrer plus offensifs, rien à faire, les Camerounais tiennent à leur avance. Patrice Beaumelle et ses joueurs vont regagner Abidjan tête baissée. Le dégout des Ivoiriens s’exprime très vite sur les RS et comme toujours après chaque désillusion, François Zahoui est réclamé.

Samuel Eto’o ne cache pas sa joie

Mais même avec la défaite, les Ivoiriens trouvent les mots qu’ils peuvent pour se défaire, avec beaucoup de difficultés, des moqueries des Camerounais, y compris de ceux qui résident en Côte d’Ivoire. « C’est le football africain qui gagne », disent certains Camerounais qui ont le triomphe modeste sur ce coup-ci. Même une si difficile défaite ne change rien aux rapports entre Ivoiriens et Camerounais qui font preuve de beaucoup de maturité lors de leurs classicos. Et puis il faut le noter, la star du foot camerounais, Samuel Eto’o, est marié à une ivoirienne, Georgette Eto’o. Le site Afrique-sur7.fr s’est d’ailleurs penché sur la réaction de Samuel Eto’o après la rencontre. Ce média ivoirien évoque la joie du possible président de la Fecafoot depuis les tribunes.

Afrique Sur 7 relaie la déclaration de Eto-o disant après la rencontre : "Demain (mercredi 17 novembre 2021, NDLR), je dépose mes dossiers au siège de la Fédération camerounaise de football à 13 heures 00". ABK Radio annonce qu'une foule immense aurait prise d'assaut le siège de la FECAFOOT pour attendre le dépôt de candidat du conjoint de Georgette Eto'o comme c'était le cas lors de la candidature de Didier Drogba, deux joueurs adulés dans leur pays.