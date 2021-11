Ex - OM Mercato : Vers un retour retentissant de Balotelli ?

Publié par Ange A. le 19 novembre 2021 à 07:21

Ancien attaquant de l’ OM, Mario Balotelli évolue aujourd’hui en Turquie. L’Italien affiche un souhait fort pour son avenir.

Ancien de l’ OM, Mario Balotelli rêve grand pour son avenir

Depuis son départ de Marseille, la carrière de Mario Balotelli n’est plus la même. Alors qu’il retrouvait des sensations avec l’ OM, l’Italien a fait le choix quitter le club phocéen à l’issue de son bail. L’ancien buteur de l’Inter, Manchester City ou encore Nice a opéré un choix du cœur en retournant à Brescia. Mais son passage chez les Biancazzurri sera loin de rester dans les annales. Tout comme sa pige à Monza. Depuis l’été dernier, le joueur de 31 ans évolue en Turquie. Il s’est engagé avec Adana Demirspor, club avec lequel il retrouve des sensations. Super Mario compte 5 réalisations et 2 passes décisives en 13 matchs avec la formation turque. Suffisant pour que le fantasque attaquant affiche un souhait fort pour son avenir.

Un possible retour dans la Squaddra Azzurra ?

Mario Balotelli prétend de nouveau à un retour en sélection nationale. L’ancien de l’ OM n’a plus été convoqué en Italie depuis septembre 2018. Les champions d’Europe doivent passer par les barrages pour valider leur ticket pour le prochain Mondial. Un défi que l’avant-centre souhaite relever. « Je me sens bien. Je me sens prêt à revenir en équipe nationale. Ce serait un rêve. Je partirais à pied de Turquie maintenant si je savais que j’étais appelé en mars. Avec Mancini, nous avons une excellente relation. Il m’a dit ce qu’il attendait de moi pour que je puisse revenir en équipe nationale. Et je le ferai », a confié le joueur dans un live sur Twitch avec OCW Sports.

L’ancien de l’Olympique de Marseille est tout de même conscient qu’il doit retrouver son meilleur niveau pour recevoir un coup de fil de Roberto Mancini, le sélectionneur italien. « Mancini ne m’a pas appelé car il connaît mon potentiel et je ne suis pas encore au niveau attendu. Je veux être au top de ma condition […] Je ne suis pas si loin de ma meilleure condition, je dois juste travailler encore », a-t-il souligné.